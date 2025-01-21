Карина Бовсуновская

В частности ученые зафиксировали поедание котами коровы, эму и кенгуру.

Обычно люди думают, что идеальными хищниками в мире могут быть акулы, тигры или остроглазые ястребы, однако одним из самых прожорливых животных на Земле является гораздо ближе к людям, а именно домашний кот, пишет IFLScience.

В частности новые исследования показывают, что коты, которые живут на свободе, имеют один из самых разнообразных рационов среди всех хищников на свете. Отмечается, что они могут есть около 2 084 различных видов животных. В их рацион входят 9% птиц, 6% млекопитающих, 4% видов рептилий, а также большое количество насекомых и земноводных.

"Наше исследование проливает свет на хищнические привычки одного из самых успешных и распространенных инвазивных хищников в мире. Насколько нам известно, это исследование является самым полным глобальным синтезом рациона кошек на сегодня, и, возможно, самым большим для любого вида во всем мире. Наши результаты демонстрируют, что кошки являются неразборчивыми хищниками и едят практически любые виды животных, которых они могут поймать на определенной стадии жизни или которые могут найти на помойке", - подчеркивают авторы исследования.

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Среди крупнейших животных, в отношении которых исследователи нашли доказательства поедания котами, вошли эму, зеленая морская черепаха и домашняя корова. Ранее ученые уже видели похожую ситуацию, когда один кот мог съесть целое тело кенгуру.

"Высокая представленность видов, вызывающих беспокойство с точки зрения сохранения природы, в рационе котов (16,65%) вызывает беспокойство, учитывая, что коты уже связаны с 26% вымирания птиц, млекопитающих и рептилий во всем мире, и признаны основной угрозой для многих оставшихся видов", - объяснили авторы исследования.

Также ученых поразило огромное количество смертей животных. В частности исследование 2022 года показало, что только в Великобритании домашние коты убивают от 160 до 270 млн животных ежегодно. В Австралии коты убивают до 650 млн рептилий ежегодно.

"Неудивительно, что некоторые регионы приняли меры против котов, чтобы защитить родную дикую природу. В 2021 году в восточном пригороде Мельбурна в Австралии ввели "24-часовой кошачий комендантский час", который обязывал владельцев домашних животных постоянно держать котов дома", - напомнили в IFLScience.

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Другие интересности о животных

Ранее стало известно, где у птиц находятся уши. По сравнению с большими человеческими ушами, птицы имеют просто отверстие, через которое могут все слышать.

Также ученые рассказали, какое животное на Земле имеет больше всего зубов. По их словам, все удивляются, когда узнают, что это существо имеет наибольшее количество зубов по сравнению с другими животными.

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