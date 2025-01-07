Как и у детей, у котят есть молочные зубы, которые выпадают, а взамен вырастают постоянные.

У кошек зубы, как и когти, являются основными инструментами для ловли добычи и жевания, но видеть кошачьи зубы нам приходится не так и часто - в основном, только когда животное зевает или вас кусает. Все же у владельцев этих домашних любимцев может возникнуть ряд вопросов, например, почему передние зубы у кота такие маленькие и острые. Опытный ветеринар Ребекка Макмиллан назвала восемь интересных фактов о кошачьих зубах, пишет PetsRadar.

1. Сколько зубов у кота?

У здорового взрослого кота должно быть 30 зубов: 16 на верхней челюсти и 14 на нижней. Между тем у котят только 26 зубов, которые называют молочными.

2. Как называются кошачьи зубы?

Во рту взрослой кошки есть четыре разных типа зубов. Маленькие спереди и посередине называются резцами, а по обе стороны от них - длинные и острые клыки, которыми животное кусает других животных во время охоты или драки.

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За клыками расположены премоляры, которыми кошка пережевывает пищу, а в задней части рта расположены меньшие крепкие и зубчатые коренные зубы, которые нужны для измельчения крупинок и костей.

Если человек может двигать челюстями из стороны в сторону, а также вверх-вниз, то кошачьи челюсти двигаются только вверх-вниз, поэтому кошки полагаются на свои острые коренные зубы и премоляры, чтобы измельчить пищу.

3. Нормально ли, когда у кошек выпадают зубы?

У котят молочные зубы довольно быстро выпадают и заменяются взрослыми. Взрослые коты не должны терять зубы, но, конечно, это все равно такое может произойти. Обычно это связано с травмой или болезнью, или, конечно, из-за необходимости их удаления у ветеринара.

4. В каком возрасте у кошек начинают выпадать зубы?

Взрослые кошки не должны терять зубы в любом возрасте, но это не значит, что они проживут всю свою жизнь, не потеряв ни одного зуба. У котят начинают выпадать молочные зубы примерно в возрасте 12 недель, а вскоре после этого прорезываются взрослые зубы.

Первыми появляются резцы - примерно через три с половиной месяца, за ними клыки и коренные зубы - примерно через пять месяцев, а последними являются премоляры, которые должны появиться примерно к шести месяцам.

5. Почему крошечные передние зубы у кошек такие крепкие?

Маленькие резцы в передней части рта кошки имеют две основные задачи: в основном они используются для захвата добычи и для ухода, поэтому они просто должны быть маленькими и жесткими.

6. Нормально ли, что у кошек слишком много зубов?

Бывает такое, что некоторые зубы вашего котенка не выпали, и они мешают взрослым зубам прорезаться. Вероятно и то, что у вашей кошки может быть переполнен рот молочными и взрослыми зубами, которые пытаются поделить одно пространство. Если вы обеспокоены тем, что зубы вашей кошки растут неправильно, следует обратиться к ветеринару.

7. Можно ли по зубам узнать, сколько коту лет?

Количество зубного камня на зубах кошки может быть приблизительным индикатором ее возраста, и кошка с большим количеством видимого зубного камня, вероятно, немного старше. Однако здесь роль играет и питание. У старшей кошки с хорошим питанием может быть меньше зубного камня, чем у младшей кошки, которая не питается так хорошо.

8. Почему зубы кошки такие острые?

Если вас когда-нибудь кусал кот, вы знаете, что его зубы действительно острые. И причина заключается в том, что коты созданы для охоты, драк и поедания сырого мяса, для чего и нужны острые крепкие зубы.

Ранее УНИАН рассказывал, почему кот кусает своего хозяина. Не всегда, когда кот кусает человека, он проявляет агрессию. В частности ваши животные могут кусать вас "из любви" или отрабатывать свои охотничьи способности. Кроме того, по словам ветеринара, коты кусаются, когда очень увлечены игрой.

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