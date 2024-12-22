По словам эксперта, коты могут быть чувствительными в определенных местах, когда к ним прикасаются.

Обычно, когда кот кусает человека, то считается, что он проявляет агрессию, однако это не всегда так. В частности ваши животные могут кусать вас "из любви" или отрабатывать свои охотничьи способности, пишет PetsRadar.

Иногда такое поведение кота может быть неожиданным. Поэтому чтобы разобраться в этом, эксперт-ветеринар доктор Ханна Годфри объяснила причины, почему ваш кот может вас кусать.

"То, что это нормально, не означает, что, заводя кота, вы настраиваете себя на регулярные укусы. К счастью, это не единственная форма общения котов, поэтому, если вы действительно настроены на то, что ваш кот пытается вам сказать, вы вряд ли будете укушены. Кусая вас, ваш кот дает вам понять, что он чувствует - возможно, ему больно, ему нужно пространство, он плохо себя чувствует или он хочет, чтобы вы прекратили то, что делаете. Кроме того, коты кусаются не только из-за негативных эмоций, они также могут кусаться, когда очень увлечены игрой", - объяснила ветеринар.

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Поглаживание в неположенном месте

Скорее всего, с вами бывали случаи, когда вы гладили кота, все было хорошо, однако в один момент он начал себя вести агрессивно. Это означает, что ему не нравится, что вы касаетесь той или иной части тела.

"Коты могут быть чувствительными в определенных местах и не обязательно любят, когда их там касаются. Все коты разные, но многим не нравится, когда их гладят по хвосту, животику или лапам", - отметила Годфри.

Не любят, когда их гладят где угодно

Оказывается, что не все коты любят, когда их гладят. Поэтому важно понимать, какие эмоции испытывает кот, если вы хотите избежать таких укусов.

Конечно, у котов очень быстро меняется настроение, однако если агрессия у животного не прекращается, то, возможно, следует обратиться к ветеринару.

"Не все коты любят суету - некоторые вообще не любят, когда их гладят, и проявляют привязанность другим способом, например, сидя рядом, на ваших коленях или труся о ваши ноги. Если ваш кот регулярно кусается или проявляет другие признаки расстройства, когда вы его гладите, скорее всего, ему не нравится, когда к нему прикасаются", - подчеркивает врач.

Укусы с любовью

Укусы с любовью очень популярны среди котов. Животные делают это делать друг с другом в знак привязанности и принятия, таким образом они дают вам знать, что считают вас частью своей семьи.

"Укус вашего кота не всегда является предупреждением, это может быть признаком привязанности. Если ваш кот покусывает ваши уши или дает вам маленькие любовные укусы, когда трется о ваше лицо, это признак привязанности", - подчеркнула доктор Годфри.

Коты могут кусаться во время груминга

Коты могут использовать свои языки, чтобы почистить вас, таким образом они проявляют свою привязанность к своему хозяину. Однако во время такого процесса они могут вцепиться и укусить вас. Такое поведение не является агрессивным, а просто частью их естественного процесса очищения.

Некоторые думают, если кот кусает, то это означает, что он что-то почувствовал на вашей коже, однако не может удалить языком. Чтобы остановить их, произнесите не громко "ой" и отойдите, это поможет отбить у них желание делать это снова.

"Если ваш кот кусает вас, когда вы ухаживаете за ним, это может означать, что ему больно или он испытывает дискомфорт. Если это одно конкретное место, которое обычно не является чувствительным, стоит обратиться к ветеринару, чтобы он его проверил. Однако, попробовать другой тип щетки и не превращать груминг в игру на игру также может помочь", - советует эксперт.

Оттачивание охотничьих навыков

Коты, если еще и молодые, хотят поддерживать свои охотничьи навыки, ведь являются врожденными хищниками. Особенно это характерно для домашних кошек, ведь они не имеют доступа к местам охоты, которые они имели бы в дикой природе.

"Самый простой способ отучить их от этого - дать им кошачьи игрушки. Лучшие интерактивные игрушки для кошек - это отличный способ заставить вашего котика прекратить нападать на вас, а также оздоровить и стимулировать его", - рекомендуют в издании.

Боль при прорезывании зубов

У котят зубы начинают резаться около в возрасте девяти недель, что может длиться несколько месяцев. Чтобы облегчить такой дискомфорт, они грызут все, до чего могут дотянуться, в том числе и вас.

"Если ваш котенок часто кусает или грызет вас, это может быть связано с тем, что у него болят десны из-за прорезывания зубов. Молочные зубы котенка сменяются на взрослые примерно в возрасте от четырех до шести месяцев", - подчеркнула Годфри.

Депрессия

Как оказалось, коты тоже могут страдать от депрессии, как и люди. В частности одно исследование предполагает, что когда кот видит, что его хозяин в депрессии, это может привести к тому, что он будет вести себя агрессивно.

"Кошка, которая скучает или находится в депрессии, может кусаться, потому что ей не хватает умственной стимуляции или физической активности, и она ищет развлечений или взаимодействия с вами", - объяснила эксперт.

Страх

Коты могут быть напуганными, когда меняется распорядок дня или условия жизни. Животные не любят перемен и могут чувствовать угрозу или хотеть убежать. Если вы заметили, что кот стал более пугливым, то вы можете успокоить его, но он может чувствовать угрозу, когда человек приближается.

"Коты иногда бросаются в атаку, когда они напуганы, особенно если чувствуют угрозу и хотят защитить себя", - добавила ветеринар.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, могут ли коты чувствовать вину и извиняться. По их словам, поведение этих животных, которое людям кажется ненормальным, может быть для них естественным, поэтому они даже не понимают, что такое извинения.

Также ученые выяснили, почему коты имеют рыжий окрас. Они обнаружили, что любой огненный оттенок шерсти на котах, скорее всего, является следствием отсутствия сегмента ДНК в небелковой части кошачьего генома.

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