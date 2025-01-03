По словам исследователей, некоторые из любителей кошек могут быть глубокими людьми.

В мире много людей живут с котами. Кто-то говорит, что присутствие этих животных меняет атмосферу, а кому-то уютно чувствовать тихое мурлыканье, наполняющее комнату. По словам владельцев котов, эти животные поднимают им настроение и помогают в трудные времена. Такая связь может означать то, как люди формируют эмоциональные связи не только с родными и друзьями, но и со своими котами, пишет earth.com.

По словам ученых, благодарность и любовь к котам может иметь более глубокое понятие, чем считают люди. В частности исследование доктора Аднана И.Куреши из Университета Миннесоты предположило, что любовь к котам может свидетельствовать о взглядах человека на жизнь.

"Эти предпочтения могут не ограничиваться тем, что их выходки кажутся "милыми". Некоторые люди, которые тяготеют к котам, похоже, ценят независимость, тихое общество и атмосферу, свободную от хаоса. Они наблюдают, как эти животные уверенными шагами передвигаются по дому, никогда не извиняясь за свою природу. Это спокойное присутствие может вдохновить людей, которым близка идея принятия уникальности, отвержения ожиданий и ценообразования личного времени", - подчеркивают в материале.

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Ученые считают, что когда люди живут с котами, то, скорее всего, они ищут уюта и безопасности. Некоторые коты могут приветствовать своих хозяев с благосклонностью, без особых жестов и трюков.

Согласно исследованию, эти черты могут нравиться тем, кто ценит искренность в других людях.

"Те, кто общается с другими людьми таким образом в повседневной жизни, могут найти в котах своеобразное убежище или способ перезарядиться в дружеской среде, которая не требует принудительных разговоров или неискренних улыбок", - объяснили в издании.

Кроме того, некоторые из любителей кошек могут быть глубокими людьми, которые тратят больше времени на обдумывание ситуации, чем на разговоры. Такие люди могут придавать большее значение самоанализу и наблюдательности, что схоже с поведением кошек.

Также в некоторых ситуациях люди, которые любят кошек, могут не чувствовать давления на себя. Это подобно тому, как коты не пытаются угодить всем, таким образом их поклонники могут видеть особенность в том, чтобы быть настоящими.

"Вместо того, чтобы следовать трендам или пытаться произвести впечатление на сверстников, любители кошек обычно предпочитают действовать с позиции подлинности. Коты не притворяются и не дают обещаний, которые не могут выполнить. Они просто существуют такими, какие они есть, что может резонировать с теми, кто ценит честность больше, чем лесть", - подчеркивают в материале.

Также некоторые исследователи изучали связь со здоровьем у тех людей, которые имеют кошек. Поэтому исследование выявило различные преимущества, связанные с владением этих животных.

В частности если человек имеет кота, то это может быть связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых инфаркты и инсульты.

"Животные-компаньоны, в том числе коты, предоставляют преимущества людям с психическими расстройствами, предлагая успокаивающую поддержку, общество и помогая поддерживать позитивное самочувствие. Взаимодействие с домашними животными, такими как коты, во время карантина, как сообщалось, смягчает негативные психологические последствия, предоставляя эмоциональную поддержку и уменьшая ощущение изоляции", - добавляют в материале.

По словам ученых, большинство владельцев кошек любят отличаться от других людей, а также могут самостоятельно принимать решения относительно того, как проводить свое время.

"Они проявляют терпение и эмпатию, а их связь с котами может отражать качества, которые они ценят в себе и других. Это может быть ум, спокойный нрав, уважение к личному пространству или склонность к более свободному образу жизни", - отмечают в материале.

Такие выводы подтверждаются исследованиями Qureshi и др. (2009), Brooks и др. (2018) и Shoesmith и др. (2021), в которых говорится о пользе взаимодействия человека и животного для физического и психического здоровья.

Другие интересные факты о котах

Ранее эксперты рассказали, какие цвета могут видеть коты. По их словам, кошачьи глаза содержат такие же колбочки для восприятия цвета, как и человеческие, однако это не означает, что наше зрение является одинаковым.

Также ветеринар объяснил, почему кот кусает своего хозяина. Он отметил, что эти животные могут кусать вас "из любви" или отрабатывать свои охотничьи способности.

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