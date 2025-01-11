Эти пищевые привычки могут помочь прожить более 100 лет.

Диета старейших людей в мире богата "суперпродуктами", которые могут снизить риск сердечных заболеваний. Об этом пишет Mirror.

Так, исследователи пролили свет на пищевые привычки жителей так называемой "голубой зоны", чтобы помочь людям прожить более 100 лет. В частности, Окинава (Япония) входит в шесть чрезвычайных регионов мира, где местные жители имеют в 10 раз больше шансов дожить до 100 лет, чем среднестатистические американцы.

Издание отмечает, что хотя ограничение калорий, много времени, проведенного с семьей и даже садоводство, являются одними из их основных привычек, есть продукт, который привлекает особое внимание. Таким "суперпродуктом" является соя.

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"Диета Окинавы богата продуктами, изготовленными на основе сои, например тофу и мисо-суп. Флавоноиды в тофу могут помочь сохранить сердце и защитить от рака молочной железы. Ферментированные соевые продукты способствуют здоровью микрофлоры кишечника", - пояснили исследователи Blue Zone во главе с Дэном Бюттнером.

Это мнение изданию подтвердила нутрициолог из Help & Advice Хелен Белл. При этом она обратила внимание на высокое содержание ненасыщенных жиров в сое. Хотя жиры часто пользуются плохой репутацией, эта вариация, как правило, полезна для вас и связана с потенциально сниженным риском сердечных заболеваний.

"По моему опыту, соевые продукты действительно связаны с пользой для здоровья сердца. Они богаты ненасыщенными жирами, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеидов низкой плотности, что является основной причиной сердечно-сосудистых проблем", - говорит эксперт.

По ее словам, люди, которые потребляют большое количество сои, как на Окинаве, как правило, имеют более низкий уровень проблем с сердцем. При этом если вы хотите есть сою, очень важно готовить её здоровым способом:

"Я всегда рекомендую попробовать различные соевые продукты, такие как тофу, эдамаме и соевое молоко, в соответствии с вашим вкусом и здоровьем. Экспериментирование с различными методами приготовления, например, приготовление на пару или жарка, может сделать еду интересной".

Другие советы по долголетию

Ранее УНИАН сообщал, как питаться, чтобы дожить до 100 лет. В частности, долгожители не едят фастфуд, но не отказывают себе в сладком.

Также мы писали о 8 продуктах, которые чаще всего едят долгожители. Это бобовые, оливковое масло, орехи и семена, чай, морепродукты, цельнозерновой хлеб на закваске, сладкий картофель и куркума.

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