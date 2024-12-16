Вы удивитесь, но долгожители не едят фастфуд, но не отказывают себе в сладком.

Дожить до 100 лет - сравнительно редкое явление. Как пишет Business Insider, на продолжительность жизни влияют гены, окружающая среда и удача, но выбор образа жизни также имеет значение.

Многие долгожители, о которых сообщает издание, едят много свежих цельных продуктов и не очень много мяса.

Например, 102-летняя Дебора Секей была пескетарианкой всю свою жизнь. Она также выращивает собственные овощи на ранчо в Мексике.

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Справка УНИАН. Пескетарианство - это вид частичного вегетарианства, при котором люди едят рыбу и другие морепродукты, а также могут употреблять яйца и молочные продукты, но отказываются от мяса.

Перл Тейлор, которой также 102 года, рассказала, что она придерживается вегетарианской диеты, но иногда все же ест мясо. Она также готовит себе домашний зеленый напиток, который содержит корень алоэ, сельдерей, петрушку, имбирь и воду.

А вот вторая по возрасту жительница Нью-Йорка Луи Джин Синьор, которой уже 112 лет, придерживается средиземноморской диеты. Она богата фруктами, овощами, бобовыми и оливковым маслом.

Издание отмечает, что средиземноморская диета считается самым здоровым способом питания, и исследования связывают ее с улучшением здоровья сердца, потерей веса и предотвращением снижения когнитивных способностей.

Также долгожители предпочитают готовить дома, а не есть полуфабрикаты. Например, 101-летний Уильям из Торонто готовит всю еду дома, используя много сардин, которые, по его мнению, являются секретом его долголетия.

101-летний Джек Ван Нордхейм также никогда не любил фастфуд. Вместо этого мужчина предпочитает простые домашние блюда, например, вареную курицу.

Многие японские долгожители также едят до тех пор, пока не насытятся на 80%.

Женщина, прабабушка которой была вторым старейшим человеком в Японии, рассказала, что ее выдающаяся родственница никогда не ела слишком много и не съедала целую плитку шоколада за один присест.

Такого же принципа предерживается и старейший мужчина Ирландии. 108-летний Мартин МакЭвилли регулярно ездил на велосипеде до 99 лет и говорил, что все необходимо в меру. Для МакЭвиллии это означает употребление алкоголя только по воскресным вечерам, когда он наслаждается тремя бутылками "Гиннесса".

Но не стоит думать, что долгожители во всем себе отказывают и ограничивают себя. Кане Танака, второй по возрасту человек в истории, проживший 119 лет, каждый день наслаждался бутылкой кока-колы.

Дебора Секей, о которой мы писали выше, иногда балует себя кофейным мороженым, а Джек Ван Нордхейм приписывает свое долголетие ежедневному употреблению темного шоколада и меда.

Напомним, ранее УНИАН писал, как питаться, чтобы похудеть женщине весом 75-80 кг.

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