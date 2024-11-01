Первые два места в рейтинге достались городам далеко за пределами Европы.

Хотя в первую очередь с лучшими рождественскими ярмарками у туристов ассоциируется Европа, свежие данные поисковиков показывают весьма неожиданные результаты, куда в этом году многие люди хотели бы поехать на Рождество.

Согласно свежему исследованию компании InsureandGo, проанализировавшей, в каких городах мира наблюдается самый большой всплеск онлайн-интереса к рождественским ярмаркам по сравнению с тем же периодом 2023 года, австралийский Сидней лидирует как лучшее праздничное направление в 2024 году с ростом поисковых запросов на 233%.

Как отмечают авторы отчета, в Сиднее проводится множество различных рождественских ярмарок, которые появляются по всему городу с середины до конца ноября. Наполненная хендмейд сувенирами, крафтовыми продуктами и живой музыкой, праздничная атмосфера там не уступает некоторым из самых захватывающих зимних рождественских рынков Европы.

Видео дня

За ним следуют Токио в Японии (116%) и Корк в Ирландии (108%).

10 самых популярных городов для любителей рождественских ярмарок в 2024 году

Сидней, Австралия (рост интереса 233%). Токио, Япония (116%). Корк, Ирландия (108%). Сиэтл, США (90%). Хельсинки, Финляндия (89%). Монтре, Швейцария (89%). Мальме, Швеция (85%). Женева, Швейцария (84%). Ливерпуль, Великобритания (83%). Осло, Норвегия (83%).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты платформы Saxo назвали уютный польский город Познань самым финансово доступным для посещения на Рождество в этом году.

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