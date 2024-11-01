Хотя в первую очередь с лучшими рождественскими ярмарками у туристов ассоциируется Европа, свежие данные поисковиков показывают весьма неожиданные результаты, куда в этом году многие люди хотели бы поехать на Рождество.
Согласно свежему исследованию компании InsureandGo, проанализировавшей, в каких городах мира наблюдается самый большой всплеск онлайн-интереса к рождественским ярмаркам по сравнению с тем же периодом 2023 года, австралийский Сидней лидирует как лучшее праздничное направление в 2024 году с ростом поисковых запросов на 233%.
Как отмечают авторы отчета, в Сиднее проводится множество различных рождественских ярмарок, которые появляются по всему городу с середины до конца ноября. Наполненная хендмейд сувенирами, крафтовыми продуктами и живой музыкой, праздничная атмосфера там не уступает некоторым из самых захватывающих зимних рождественских рынков Европы.
За ним следуют Токио в Японии (116%) и Корк в Ирландии (108%).
10 самых популярных городов для любителей рождественских ярмарок в 2024 году
- Сидней, Австралия (рост интереса 233%).
- Токио, Япония (116%).
- Корк, Ирландия (108%).
- Сиэтл, США (90%).
- Хельсинки, Финляндия (89%).
- Монтре, Швейцария (89%).
- Мальме, Швеция (85%).
- Женева, Швейцария (84%).
- Ливерпуль, Великобритания (83%).
- Осло, Норвегия (83%).
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты платформы Saxo назвали уютный польский город Познань самым финансово доступным для посещения на Рождество в этом году.
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