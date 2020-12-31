Уходящий год подарил нам множество новых интернет-мемов.

2020 стал очень сложным годом для человечества. Пандемия коронавируса, природные катастрофы и протесты в разных странах стали тяжелым испытанием для всей планеты. Однако пользователи Интернета всегда находят поводы для юмора. В уходящем году появилось много новых мемов и смешных картинок, в которых люди шутили на актуальные темы.

Мемы про 2020 год

В уходящем году многие наши планы и надежды так и не смогли сбыться из-за пандемии коронавируса. Пользователи интернета шутят об этом, делая картинки из двух блоков. В первом блоке они описывают свои планы на 2020 год, а во втором показывают, как они разрушаются.

Посылка из Китая

Эти картинки возникли в начале пандемии, когда коронавирус был распространен в Китае. В этих мемах пользователи соцсетей обыгрывали боязнь людей перед китайскими посылками из-за страха заразиться новым вирусом. Позднее стало ясно, что бояться нечего, поскольку вирус недолго живет на открытом воздухе.

На других мемах люди сами идут на почту за посылкой из китайского онлайн-магазина Аликэкспресс, одевшись в защитный костюм, который должен защитить от заражения.

Мемы про "удаленку"

Из-за пандемии коронавируса правительства многих стран приняли решение перевести работников разных сфер на удаленную работу. Такой шаг сразу вызвал реакцию соцсетей, где люди иронизировали над удаленной работой пожарных или делились своими впечатлениями от "удаленки" в смешной форме.

Не обделили мемами и удаленное обучение школьников и студентов. Учащиеся активно делали мемы о домашнем обучении через Skype и Zoom.

Накачанный Доге из и плачущий Чимс

Очень популярным в 2020 году стал мем с двумя собаками, где сравнивается накачанный пес Доге из прошлого и плачущий Чимс из настоящего. Через образы собак люди иронизировали над вещами, которые в прошлом были крутыми и состоятельными, но нынче ничего из себя не представляют.

С помощью мема люди высмеивали новые технологии, современную культуру, молодое поколение и другие популярные вещи. Сравнение всегда оказывается не в пользу настоящего, из чего следует вынести определенный урок.

Природа настолько очистилась

В 2020 году появились фотографии из Венеции, где вода впервые за долгое время стала чистой и прозрачной, и в городе поселились новые животные. Причиной тому стали карантинные ограничения, поскольку люди уже не могли загрязнять воду как ранее. Новости о восстановлении природы в разных городах привели к созданию новых мемов. Пользователи Интернета шутили о том, что скоро в природе появятся драконы, телепузики, покемоны и динозавры.

Наташа, мы все уронили

Коты являются самыми популярными персонажами любых смешных картинок. Этот мем не стал исключением. В этой картинке настойчивые коты пытаются всей толпой разбудить хозяйку и заваливают её новостями и просьбами. В некоторых вариантах мема коты рассказывают, что они "всё уронили" и требуют от хозяйки решить проблему.

Мемы про коронавирус

Эпидемия коронавируса стала самым главным событием уходящего года, что неизбежно породило тысячи мемов. Люди шутят про карантин и локдаун, необходимость постоянно носить маски и боязнь приближаться к людям на улице.

Мемы про Билли Айлиш

Кумир современной молодежи Билли Айлиш стала очень известной в 2020 году. Айлиш стала героиней многих мемов из-за её необычного стиля в одежде и эмоционального выражения лица. Одним из самых популярных мемов года стало фото, где Билли с выражением стыда на лица наблюдает за неловким выступлением некоторых певцов на церемонии Оскара. Её эмоции знакомы каждому человеку.

Билли часто одевается в очень простую и мешковатую одежду, что также стало поводом для многих шуток.

Ведьмаку заплатите чеканной монетой

Сериал "Ведьмак" от студии Netflix вышел на экраны в конце 2019 года, но основную славу получил в 2020 году. Зрителям очень запомнились события из сериала и главный герой Геральт, который стал персонажем многих мемов. Однако гораздо большую популярность получил спутник Геральда трубадур Лютик и его невероятно навязчивая песня про Ведьмака, которому нужно платить чеканной монетой. Эта песня стала главным хитом января и очень засела в голове Интернет-пользователей. Люди создали множество мемов про навязчивую песню, которая везде их преследует.

Выборы президента в США

Одним из главных событий года стали выборы президента в США, где Дональд Трамп соревновался с Джо Байденом. Одни пользователи Интернета с огромным интересом обсуждали любую новость на эту тему, а другие иронизировали над абсурдностью подобных разговоров. В мемах показывали, что жители РФ имеют явно нездоровый интерес к выборам в чужом государстве, тогда как сами живут в тяжелых условиях.

Пользователи часто иронизировали над россиянами, которых обстановка в Америке интересует намного больше, чем состояние родной страны.

Сын Илона Маска

Илон Маск - известный американский изобретатель, инженер и миллиардер. Он прославился не только своими достижения в области науки, но и эксцентричными поступками. В мае 2020 года у Илона и певицы Граймс родился сын, которому пара дала необычное имя X Æ A-12 Маск (Экс Эш Эй-Твелв Маск). Пользователи соцсетей сразу создали сотни мемов, где иронизировали над странным именем малыша и над тем, как примет его обществе. Мемы обыгрывают реакцию Экс Эша на свое имя, когда он подрастет, и эксцентричность Илона.

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Автор: Екатерина Пулатова