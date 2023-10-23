Сливные отверстия в нижней части двери обычно находятся на двух передних дверях автомобиля, а не на задней паре.

Механик с более чем 55-летним опытом выделил пять автомобильных стоков, которые следует держать в чистоте в автомобиле, чтобы избежать появления ржавчины на деталях и повреждения электроники.

Опытный техник Скотти Килмер загрузил свои советы в видео на YouTube, начиная с протектора на двух сливных отверстиях в нижней части водительской двери, пишет Daily Express.

Скотти объясняет в своем ролике, что во время дождя внутренняя часть водительской двери часто собирает немного воды, поскольку уплотнение не идеально. Тем не менее, Скотти показывает зрителям двухдверный водосток, следящий за тем, чтобы вода не поднималась слишком высоко, не ржавела, не разрывала электрические соединения и не издавала раздражающие плескающиеся звуки.

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Механик демонстрирует, как он втыкается в расположенные внизу сливные отверстия с помощью металлического ключа, двигая его вверх, но любой подобный предмет, который подойдет, поможет убедиться, что мусор не блокирует отверстия.

Сливные отверстия в нижней части двери обычно находятся на двух передних дверях автомобиля, а не на задней паре. Затем Скотти выделяет четыре отдельных сливных отверстия в каждом углу люка автомобиля.

Он говорит: "Вода может заржаветь сталь [вокруг люка на крыше], она может испортить электронику [используемую для открытия люка] - поэтому убедитесь, что ваши стоки чисты, чтобы вода не скапливалась".

В комментариях к видео Скотти зрители поделились своим опытом использования дренажных ям автомобиля. В одном из аккаунтов YouTube было написано: "В прошлый сезон дождей я веду машину и буквально слушаю плещущуюся вокруг воду. Наконец-то я решил снять сливные пробки, по 2 внизу каждой двери. Количество вытекшей воды и кусков грязи меня поразило и обрадовало! Больше никакого плескания! И к счастью, я не поехал к дилеру!"

Другой зритель прокомментировал: "Скотти, каждый раз, когда я смотрю на старый LandCruiser, чтобы его купить, люк в крыше и дверные водостоки - это третьи вещи, которые я проверяю".

Советы автомехаников - полезно знать

Популярный автомобильный YouTube-блогер Скотти Килмер предупредил водителей, чтобы они всегда обращали внимание на колеса автомобиля, прежде чем покупать следующую машину.

Эксперт по автомобилям раскрыл пять простых приемов, которые помогут вашему двигателю прослужить вечно. Марк из Exotic Car Play Place зашел на свой канал на YouTube, чтобы объяснить, как водители могут сэкономить много денег на затратах на техническое обслуживание.

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