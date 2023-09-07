Механик призвал водителей не совершать эту ошибку, покупая относительно новый подержанный автомобиль.

Автомеханик Скотти Килмер подчеркнул, что водителям следует обратить внимание на автомобили с "восьмилетнем пробегом", поскольку его стоимость упала. У многих классических автомобилей могут быть сотни тысяч миль пробега.

Он предупреждает, что автомобилисты, покупающие двух- или трехлетние автомобили, все равно могут заплатить десятки тысяч фунтов, а это означает, что водители "на самом деле не так уж много экономят". Стоимость модели, вероятно, снижается в зависимости от того, как долго авто использовали.

"Это довольно открытый вопрос, потому что сколько денег вы собираетесь потратить и что вы хотите получить, верно? Если вы хотите купить авто по хорошей цене, то я бы посоветовал купить Toyota или Honda. Если получится, то возрастом около восьми лет. Шесть, семь, восемь лет. Они еще жизнеспособны, а цена может не высокой. Если вы покупаете подержанную машину двух- или трехлетней давности, вам придется заплатить столько денег, что на самом деле вы не сэкономите", - заявил Килмер, отвечая на вопрос, каков идеальный возраст и пробег для покупки подержанного автомобиля.

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При этом он отметил, что, покупая восьмилетнюю Toyota с пробегом 100 тысяч миль, можно рассчитывать, что машина может проехать 300 или 400 тысяч миль.

"Вы получаете более высокий процент возврата своих инвестиций, потому что, если вы купите двух- или трехлетнее авто, вы заплатите 25 или 30 тысяч долларов. Но если вы купите авто за 8-9 тысяч или меньше, то сделка будет выгоднее. Конечно, у него больший пробег, но они могут прослужить еще очень долго", - указал автомеханик

Ранее УНИАН писал, что автомеханик с 40-летним стажем Джим на своем YouTube-канале Jim The Car Guy поделился полезным советом по быстрому ремонту автомобильных шин.

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