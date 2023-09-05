Автолюбитель советует использовать кнопку рециркуляции воздуха.

Популярный механик с более чем 55-летним опытом работы Скотти Килмер назвал проверенный способ, как можно запустить кондиционер в автомобиле и сэкономить кучу денег. Дельный совет автолюбитель дал в одном из своих видео для YouTube.

По его словам, для двигателя будет лучше, если водитель станет использовать кнопку рециркуляции воздуха при включенном кондиционере.

"Если вы используете кондиционер и у вас свежий воздух, весь горячий воздух попадет в вашу машину, и для его охлаждения потребуется больше энергии… Но если вы включите рециркуляцию, то кондиционер "заберет" прохладный воздух, которым вы уже дышите, и дополнительно его охладит… Это гораздо более эффективно и позволяет дольше сохранять освежающий прохладный воздух в авто", - объяснил Скотти.

При этом он напомнил, что большинство автомобилей не герметично закрыты, и предупредил, что функция рециркуляции не очищает салон от углекислого газа. Потому тем водителям, чьи авто более "запечатаны", не стоит бояться чуть-чуть приоткрывать окна.

Ранее механик Скотти Килмер назвал 5 вещей, которые не стоит делать с вашим автомобилем.

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