Британский блогер Колин Ферз построил для шоу почти настоящую машину Джеймса Бонда.
Читайте такжеКиевлян насмешил автомобиль с котом за рулем (фото)Об этом пишет Медуза.
По условиям эксперимента, на машину можно было потратить не больше семи тысяч фунтов.
За основу блогер взял BMW Z3. Он добавил в него дополнительное колесо, которое может приподнимать и поворачивать автомобиль - в фильмах Бонд использовал его для прицеливания во время езды.
Также Ферз вмонтировал в подкрылки разбрызгиватели машинного масла, встроил оружие в задний бампер и добавил шуточную «камуфляжную систему» - дымовая машина работает прямо в салоне и полностью скрывает водителя от посторонних.
У такой системы маскировки есть минус - водитель тоже почти ничего не увидит. Также блогер встроил в днище автомобиля огнемёт.
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