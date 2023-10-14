Это первое открытие нового вида акул, сделанное при изучении Мамонтовой пещеры.

В самой длинной систем пещер в мире, расположенной в национальном парке Мамонтова пещера в штате Кентукки, США, обнаружили останки окаменелостей древней акулы. Они принадлежат ранее неизвестному виду, сообщила американская Служба национальных парков (NPS).

"Мы рады наконец объявить об открытии первого нового вида акул в Мамонтовой пещере. Команды геологов, палеонтологов, сотрудников парка и волонтеров усердно работали глубоко внутри пещеры, выявляя и собирая окаменелости с момента начала инвентаризации палеонтологических ресурсов в 2019 году", – сказал руководитель парка Барклай Тримбл.

Это существо является разновидностью вымершей группы хрящевых морских рыб, обитающих на территории современной территории Соединенных Штатов и Европы. Характеристики окаменелостей указывают на то, что акула могла питаться улитками, моллюсками, мягкими червями и более мелкой рыбой.

Видео дня

Ученые назвали новый вид акул Strigilodus tollesonae – в честь исследователя Мамонтовой пещеры Келли Толлесон, которая обнаружила несколько важных окаменелостей в этом национальном парке.

Открытие окаменелостей - интересные новости

Накануне ученые обнаружили самый старый из когда-либо существовавших вид медуз. Его возраст – более 500 миллионов лет.

Также палеонтолог Мэтт Фридман обнаружил удивительно детализированную окаменелость мозга рыбы возрастом 319 миллионов лет. Это произошло случайно.

Вас также могут заинтересовать новости: