В самой длинной систем пещер в мире, расположенной в национальном парке Мамонтова пещера в штате Кентукки, США, обнаружили останки окаменелостей древней акулы. Они принадлежат ранее неизвестному виду, сообщила американская Служба национальных парков (NPS).
"Мы рады наконец объявить об открытии первого нового вида акул в Мамонтовой пещере. Команды геологов, палеонтологов, сотрудников парка и волонтеров усердно работали глубоко внутри пещеры, выявляя и собирая окаменелости с момента начала инвентаризации палеонтологических ресурсов в 2019 году", – сказал руководитель парка Барклай Тримбл.
Это существо является разновидностью вымершей группы хрящевых морских рыб, обитающих на территории современной территории Соединенных Штатов и Европы. Характеристики окаменелостей указывают на то, что акула могла питаться улитками, моллюсками, мягкими червями и более мелкой рыбой.
Ученые назвали новый вид акул Strigilodus tollesonae – в честь исследователя Мамонтовой пещеры Келли Толлесон, которая обнаружила несколько важных окаменелостей в этом национальном парке.
Открытие окаменелостей - интересные новости
Накануне ученые обнаружили самый старый из когда-либо существовавших вид медуз. Его возраст – более 500 миллионов лет.
Также палеонтолог Мэтт Фридман обнаружил удивительно детализированную окаменелость мозга рыбы возрастом 319 миллионов лет. Это произошло случайно.