В Швейцарии мальчик пытался расплатиться игрушечными деньгами и попал в базу полиции

Ребенок хотел использовать фальшивые купюры евро с иероглифами, распечатанные на обычной бумаге.

Швейцарская полиция внесла в базу данных нарушителей восьмилетнего мальчика, который пытался расплатиться игрушечными деньгами в деревенском магазине. По закону, он будет находиться там до 2032 года.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте такжеВ Херсоне в супермаркете дали сдачу несуществующей купюрой (фото)Правоохранители выяснили, что мальчик хотел использовать фальшивые купюры евро с иероглифами, распечатанные на обычной бумаге. Ритуальные деньги раздавали на карнавале в городе Зиссах, где официальной валютой являются швейцарские франки. Предполагается, что ребенок подобрал их там.

Мальчик пришел в деревенский магазин вместе со своим 10-летним братом и соседской девочкой. Там восьмилетний швейцарец спросил, может ли он расплатиться купюрами. Сотрудники магазина решили вызвать полицию. Позднее они объяснили это тем, что этого от них требуют инструкции.

После случившегося полицейские пришли домой к мальчику, где разговаривали с его родителями в течение трех часов. Правоохранители показали им запись с камеры наблюдения в магазине, а также обыскали дом и нашли другие фальшивые деньги: три купюры номиналом 50 евро, две по 20 евро, пять по 10 евро и три по пять евро. Банкноты изъяли, чтобы не допустить будущих преступлений.

Ребенку не предъявили обвинение, но взяли отпечатки пальцев и внесли его имя в базу данных.

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