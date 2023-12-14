Самое оптимальное количество детей для как можно большей продолжительности жизни - двое.

Бездетный образ жизни становится все более популярным среди многих молодых пар, которые предпочитают менять часовые пояса, путешествуя по миру, а не менять подгузники. Однако последнее исследование Мичиганского университета, датированное декабрем 2023 года показывает, что воспитание детей может продлить продолжительность жизни человека до 76 лет, пишет NYpost

"Одна вещь, которая относительно очевидна, это то, что иметь детей более полезно для долголетия, чем не иметь детей вообще", - сказал автор исследования Цзяньчжи Чжан.

Авторы исследования изучили информацию о здоровье и генетическую информацию 276 тысяч человек, проживающих в Соединенном Королевстве.

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"Наличие двух детей соответствует самой длинной продолжительности жизни", - отмечается в исследовании, при этом люди, ставшие родителями, имеют от 5% до 10% преимущество долголетия перед бездетными людьми.

В то же время меньшее или большее количество детей сокращает продолжительность жизни.

Исследователи частично объяснил вероятность более долгой жизни преимуществами, которые дает воспитание детей.

Предыдущие исследования показали, что люди с детьми, как правило, имеют больше социальных взаимодействий, таких как взаимодействие с другими родителями и учителями, и известно, что больший социальный контакт связан с продолжительностью жизни, объяснил Чжан.

"Вполне возможно, что наличие двух детей обеспечивает баланс между достаточным количеством социальных взаимодействий и отсутствием слишком большого экономического или физического бремени", - отметил он.

Исследовательская группа также обнаружила, что люди с мутациями, которые предрасполагают их к относительно высоким репродуктивным показателям — люди, которые генетически предрасположены иметь много детей — имеют более низкую вероятность дожить до 76 лет.

Напротив, ожидается, что люди, которые являются носителями мутаций, которые предрасполагают их к относительно низким показателям репродуктивной функции, проживут долгие годы.

Чжан отметил, что ожидаемая продолжительность жизни человека, фертильность и репродуктивное поведение кардинально изменились за последние несколько десятилетий. Хотя показатели рождаемости во всем мире снизились с 1950-х годов, ожидаемая продолжительность жизни неуклонно росла с 46,5 лет в 1950 году до 72,8 лет в 2019 году.

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