Стремление к уникальности выводит родителей к гендерно-нейтральным именам, отмечают эксперты.

В 2024 году продолжат господство уникальные имена, а фундаментальные традиционные все так же постепенно будут выходить из моды, пишет Fatherly.

"Стремление к уникальности выводит родителей на новую территорию: к гендерно-нейтральным именам, а также глубоко к малоизвестным корням генеалогического древа в поисках имени, которое кажется радикально новым, даже если оно радикально старое", - говорится в публикации.

Самые популярные имена 2024 года

Основные тенденции 2024 года определяют, что в моде будут:

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слова в качестве имен (Уиллоу, Ривер, Индиго, Форест и Каллиопа);

гендерно-нейтральные имена (Сейдж, Роуэн, Уиллоу, Финли, Харпер Эйвери, Ной, Эзра, Лука);

старомодные имена (Элизабет, Майкл, Уильям, Джейн);

винтажные имена (Сайлас, Саймон, Деклан, Алиса, Элеонора, Мейв, Шарлотта).

Также эксперты считают, что в 2024 году будут популярными детские имена с большим количеством гласных. Например, Оуэн, Аврора, Опал, Клео, Арло и Атлас.

Ранее УНИАН публиковал изысканные имена для девочек, которые выбирают состоятельные люди.

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