Не тратьте время на то, чтобы любоваться изображениями.

Визуальные загадки на логику с ответами помогают не только "расшевелить" мозг, но и повысить уровень внимательности. Попробуйте выполнить за 5 секунд увлекательную головоломку - нужно среди большого количества тарелок, на которых стоят чашки, найти одну, которая имеет ошибку.

На выполнение задания есть мизерное количество времени, поэтому нужно будет попытаться сразу охватить взглядом все изображение и выделить ту его часть, которая, по вашему мнению, чем-то отличается от других.

На посуде изображены цветы и листочки - старайтесь не любоваться ими, поскольку тогда точно потерпите провал. Включите режим "аналитика". Теперь вы знаете, что нужно сделать для достижения успеха, поэтому можете засекать секунды и искать элемент изображения с ошибкой.

Видео дня

В случае провала, при следующей попытке увеличьте масштаб головоломки, чтобы лучше рассмотреть посуду.

А сейчас мы расскажем, где же была ошибка, - на одной из тарелок рисунок был незавершен.

Оптическая иллюзия для людей, имеющих IQ титана - что надо сделать

На картинке-иллюзии в центре внимания большой павлин, и где-то на картинке тоже есть котенок.

Люди с очень высоким IQ (коэффициент интеллекта) смогут разыскать маленькое животное всего за 10 секунд. Поскольку эта задача - иллюзия, стоит напрягать глаза, они могут серьезно подводить.

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