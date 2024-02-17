Очень быстро проверьте взглядом места, в которых, по вашему мнению, может прятаться маленькое животное.

Визуальные загадки с ответами для детей и взрослых помогают развивать не только внимательность, но и логику. Без логического мышления никак - стоит во время выполнения задания догадываться, где же может находиться то, что надо очень быстро разыскать.

На картинке, где в фокусе большой павлин, надо за 10 секунд разыскать котенка. За это время с оптической иллюзией справятся люди с очень высоким коэффициентом интеллекта (IQ). Птицу сразу же видят все, а найти маленькое животное - это настоящий квест. Эта задача - оптическая иллюзия, то есть ваши глаза специально могут попытаться обмануть.

Чтобы справиться со странной иллюзией, нужно сперва охватить взглядом все изображение, просканировать его и определить, где же может находиться котенок. Потом очень быстро проверьте все возможные "тайники" для животного. Обратите внимание на то, что животное может находиться в очень неожиданном месте. Учтите это.

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Возможно, первая попытка стала "прокольной", в таком случае обдумайте, что вы могли сделать не так, и повторите поиски позже.

Сейчас вам покажем, где же пряталась зверушка

Очень сложная головоломка уже опубликована - она по силам только уникумам

Только 1% и действительно уникальных личностей за 9 секунд смогут справиться с головоломкой, на которой изображены кабаны, и где-то есть воробей.

Нужно сосредоточить внимание на поисках маленькой птички и не залипнуть на рассматривании крупных животных. Если попасть в "ловушку", - можно просто потерять драгоценное время и проиграть.

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