В Черновцах лимузин Lincoln использовали в качестве прилавка для продажи картошки.
Фото редкого автомобиля опубликовал в социальной сети Facebook пользователь Дмитрий Савьюк.
На капоте владелец раритетного авто расположил весь ассортимент сельскохозяйственной продукции - мешки с картофелем или луком, а также горшки с домашними цветами.
Лимузин Lincoln Town Car 2 производился в США подразделением Lincoln-Mercury, принадлежащей компании Ford. Первые версии сошли с конвейера в 1981 году, и выпускались до начала 2010-х годов.
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Базовый "седан" удлиняли по технологии "стретч", врезая в кузов средней секции дополнительные элементы салона.
Под капотом лимузина устанавливали 4,6-литровый, 8-цилиндровый двигатель, мощностью в 242 лошадиные силы.
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