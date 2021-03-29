В Черновцах с капота лимузина Lincoln продавали лук и картошку (фото)

На капоте владелец раритетного авто расположил весь ассортимент сельскохозяйственной продукции - мешки с картофелем или луком, а также горшки с домашними цветами.

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