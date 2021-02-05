Вместо окна на стене висит большая картина с изображением Эйфелевой башни.

В Киеве выставили на продажу квартиру площадью всего в шесть квадратных метров.

Фотографии жилья и планировку опубликовал Telegram-канал Киев сейчас.

Под квартиру переделали цокольное помещение в доме по улице Яворницкого в Святошинском районе столицы.

В квартире есть напольный унитаз, стиральная машина, бойлер, холодильник, электроплита, шкаф и диван. А вместо окна на стене висит большая картина с изображением Эйфелевой башни. Стоимость жилья оценили в 9 тысяч долларов.

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Автор: УНИАН