Мужчина случайно показал коллегам свое нижнее белье с изображением героя комиксов, забыв о видеозвонке.
Читайте также"Я не кот": в США прокурор вел заседание суда с фильтром котенка на лице (видео)Об этом написали на Reddit, опубликовав переписку о курьезном случае.
По словам пользователя, случай произошел с одним из его друзей, которому приходится работать из дома в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.
«Угадай, что сейчас произошло. Я встал и отошел от ноутбука, и все мои коллеги увидели, что я был в трусах со Спайдерменом», - говорится в опубликованной переписке.
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