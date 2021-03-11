Ему приходится работать из дома в связи с карантинными ограничениями.

Мужчина случайно показал коллегам свое нижнее белье с изображением героя комиксов, забыв о видеозвонке.

Читайте также"Я не кот": в США прокурор вел заседание суда с фильтром котенка на лице (видео)Об этом написали на Reddit, опубликовав переписку о курьезном случае.

По словам пользователя, случай произошел с одним из его друзей, которому приходится работать из дома в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Угадай, что сейчас произошло. Я встал и отошел от ноутбука, и все мои коллеги увидели, что я был в трусах со Спайдерменом», - говорится в опубликованной переписке.

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Автор: УНИАН