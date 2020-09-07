В США набирает популярность йога с козами
В США набирает популярность йога с козами.
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Отмечается, что впервые такой формат тренировок попробовали в Орегоне, а сейчас практикуют в большинстве штатов.
«Занятия проводят на фермах: животные - полноценные участники. Козлята охотно запрыгивают людям на спины, могут лизнуть руку, а еще для них приносят угощение, которое раскладывают прямо на ковриках. Участники от коз на йога-занятиях в восторге», - говорится в сюжете.
Говорят, что животные помогают снять стресс и избавиться от напряжения.
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