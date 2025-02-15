Видео распространили не менее 735 тысяч раз.

Компания друзей поделилась в сети реакцией стада коров на джазовую музыку, которая громко играла в машине. Видео быстро стало вирусным.

Ролик опубликовала пользовательница TikTok с ником damritz. Он набрал 8,3 миллиона лайков и более 10 тысяч комментариев. 24-летняя девушка рассказала Newsweek, что они нашли поле с коровами во время путешествия в Орегон. Некоторые из группы прочитали в интернете, что животным нравится слушать джаз, поэтому они решили проверить это.

Друзья включили на полную громкость джаз и припарковались очень близко к коровам. Животным так понравилось слушать музыку, что они бросились бежать за машиной, когда она начала уезжать:

"Сначала некоторые коровы посмотрели в нашу сторону, потом одна начала подходить ближе, а потом медленно еще несколько. Довольно скоро образовался крошечный круг коров, которые смотрели на нас".

Дамарис говорит, что видеть таких преследователей было немного страшно, но и смешно. В конце концов они уменьшили громкость музыки и уехали.

Согласно исследованию, которое опубликовали на сайте Национальной медицинской библиотеки в 2021 году, музыка помогает облегчить стресс у крупного рогатого скота.

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