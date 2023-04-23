Животное, словно котенок, начало играть с украинским бойцом в окопах.

Вооруженные силы Украины едва не обвела "вокруг пальца" маленькая лиса. Рыжая хитрюга помогала нашим героям копать окопы и в процессе почти стянула лопату.

Смешным роликом поделилась 110 отдельная механизированная бригада им. генерал-хорунжего Марка в Facebook. В кадре животное, словно котенок, играется с украинским военным и зубами пытается отобрать у него лопату.

"Господин командир, рыть окоп невозможно, лопата потеряна", - шутят в публикации под видео ВСУ.

Сеть умилила история о военном и коте

Напомним, что зимой украинцев умилила история о полевом коте ВСУ, который успел посетить со своими боевыми товарищами даже Бахмут.

Животное приютили на одном из Херсонских направлений наши артиллеристы. После многочисленных фронтовых приключений кота решили отдать в более безопасное место. Он попал в семью бойца с позывным "Дядя Федя". Позже кадры мужчины и кота, которые вместе уснули в одном из вагонов поезда Краматорск-Киев, облетели всю сеть.

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