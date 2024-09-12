Украина практически вышла на довоенный уровень 2021 года по надоям молока.

В Украине уже не первый год сокращается поголовье скота, но только в частных хозяйствах. При этом объемы молока выросли в два раза со времен СССР.

"В Украине не первый год сокращается поголовье. Количество молочных коров сокращается преимущественно в частных крестьянских хозяйствах. Это связано прежде всего с возрастом тех людей, которые содержали этих коров. Но при этом растет производство молока на молочно-товарных фермах. Поголовье сокращается, но растут надои. Поэтому следует сказать, что за первую половину этого года производство молока на молочно-товарных фермах увеличилось на 6% по сравнению с прошлым годом", - рассказала заместитель гендиректора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в интервью "Украинское радио".

По ее словам, Украина практически вышла на довоенный уровень 2021 года по надоям молока, что связано с рядом факторов.

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"В первую очередь, это улучшение самой генетики коров. То есть коровы дают больше молока. Если при бывшем Советском Союзе в среднем корова за год давала 3 тонны молока, то сейчас средний показатель по Украине – 6,5 тонн. То есть, вдвое больше. А если это прогрессивные хозяйства данной отрасли, то там коровы дают даже 9 и 10 тонн молока в год", - объяснила эксперт.

Жупанис отметила, что украинские молочные хозяйства закупают лучшие породы за границей, в передовых странах, где серьезно занимаются селекцией. Кроме того, она указала, что фермеры изменили подход в кормлении коров и их содержании, что также способствует увеличению надоев.

Экспорт молочных продуктов - последние новости

В феврале 2024 года Украина экспортировала 8,5 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 16,6 миллиона долларов. По сравнению с январем 2024 года натуральные объемы экспорта выросли на 22%, а денежная выручка увеличилась на 26%.

Всего с начала года было экспортировано 15,13 тысячи тонн молочных продуктов, что на 3% больше по сравнению с прошлогодним периодом. Экспортная выручка за первые два месяца 2024 года составила почти 29 миллионов гривен, что на 14% меньше чем в прошлом году.

При этом цены на сливочное масло в Украине растут на фоне подорожания продукта в Европе

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