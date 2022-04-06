Полярники показали забавный момент во время рутинного занятия птиц – добывание пищи.

Работники антарктической станции "Академик Вернадский" охотно делятся интересными рассказами и публикациями из жизни пингвинов, ставших настоящим антистрессом для украинцев в эти непростые времена.

На этот раз полярники показали забавный момент во время рутинного занятия малых – добывание пищи.

На видео можно увидеть, как десятки взрослых пингвинов сломя голову ныряют в океан, чтобы поживиться крилем, однако в последний момент один из них меняет решение и разворачивается в другую сторону.

"Что же случилось? Попробовал воду лапкой и почувствовал, что она слишком холодная? Или просто понял, что он – нонконформист? Или же это какой-то особенный пингвин-мотиватор, который загоняет других в океан?"– спрашивают полярники.

По их словам, пингвины в основном ходят питаться в воду вместе, чтобы уберечься от хищников: морских леопардов или реже косаток. Если броситься за едой группой, то риск для каждой птицы меньше, чем если делать это в одиночку. Ведь пока леопард ухватит кого-то одного, остальные спокойно поедят крилю.

В то же время отмечается, что пингвины очень преданные птицы – в воде они часто пытаются спасти своего товарища, попавшего в пасть леопарда.

"Сплотимся же, как пингвины, и победим!", – подчеркнули украинские полярники.

Ранее УНИАН уже писал, что в Одесском зоопарке в условиях войны родился детеныш ламы.

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