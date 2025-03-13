Их боятся почти все владельцы жилья в Испании.

Покупка жилья в одной из самых теплых и туристически привлекательных европейских стран - задача рискованная. Дело не только в экономике или стоимости такой процедуры, но и в том, что вновь приобретенную недвижимость у вас могут отобрать. Кто такие испанские окупасы, как они появились и почему власти защищают захватчиков - далее в материале.

Ранее мы рассказывали, откуда берутся названия стран.

Кто такие окупасы - история возникновения феномена

По словам испанцев, все началось, когда их страну пошатнул мировой кризис 2008 года. Тогда власти решили поддержать своих же граждан и разрешили им не платить аренду за жилье, если нечем, а продолжать оставаться в квартирах и домах бесплатно. Сами испанцы были благодарны, но вот незаконные мигранты воспользовались щедростью и начали занимать чужие дома, взламывая замки. Такие поступки граждане Испании оценили негативно, назвав оккупацией жилья, отсюда и термин "okupas", но иногда в СМИ можно встретить и другое слово - "сквоттеры" от английского "squatting" - самопроизвольный захват заброшенного жилья.

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Главный принцип сквоттинга - это заселение в жилище, никому не нужное, но испанские окупасы - это те, кто самовольно пробирается не только в покинутый, но и в жилой дом, просто в отсутствие хозяев. Например, вы можете купить дом или квартиру, а потом уехать в отпуск на неделю - в это время ваш дом окажется в руках тех самых окупасов.

Почему в Испании окупасы защищены законом

Нам, как украинцам, сложно понять логику испанских властей. Казалось бы, государство должно быть на стороне своих граждан - кто такие окупасы в Испании по сравнению с законными владельцами жилья? На самом деле, все гораздо сложнее - даже если испанцы обращаются в суд, то окупасы защищаются, заявляя, что им некуда идти. А так как право на жилье в стране священно, судебные тяжбы могут длиться месяцами и даже годами.

Существуют специальные компании и организации, которые помогают бороться с окупасами. Директор одной из них - "APD Security" - рассказал о небольшом городке в Толедо:

"Город находится в плачевном состоянии. Там десятки засквотированных домов, подключенных к воде и электричеству, грязь повсюду, и соседи, логично, жалуются на небезопасность, потому что, хотя есть и мирные сквоттеры, большинство из них торгуют наркотиками, работают в сфере проституции... Там есть все".

Жители также утверждают, что в городе нет полиции - если что-нибудь случится, придется вызывать Гражданскую гвардию, которая находится в 14 километрах от населенного пункта. Из-за окупасов испанцы боятся выходить на улицу в темное время суток и вынуждены терпеть безобразие у себя по соседству.

Важно понимать, что окупасы далеко не всегда выглядят, как бездомные нищие мигранты. Очень часто они создают впечатление приличных туристов или эмигрантов, которые составляют договор аренды, первое время платят по счетам, а потом просто перестают это делать. От такого самозахвата недвижимости страдают испанцы во всех регионах с разной интенсивностью. Больше всего случаев зафиксировано в Каталонии, Андалусии, Валенсийском сообществе и Мадриде.

Именно поэтому прежде чем заселиться в какое-либо жилье в Испании, скорее всего, вы будете вынуждены показать справку из банка - доказать, что у вас есть деньги. Также с иностранцев часто требуют задаток за несколько месяцев вперед - так хозяева квартир и домов страхуют себя от убытков. По испанским законам, выселить окупаса силами полиции можно только в течение двух суток после его заселения, но если вы пытаетесь это сделать позже, придется идти в суд. В среднем, судебный процесс по таким делам занимает от двух лет и дольше.

В каких странах есть окупасы, кроме Испании

Проблема со сквоттерами есть во многих государствах, не только в Испании. Активно орудуют окупасы в Италии, других странах Европы, в Азии, в США и Великобритании. Их можно встретить по всему миру, но реакция властей отличается в зависимости от политики государства.

К примеру, в Англии и Нидерландах сквоттинг считается уголовно наказуемым деянием, во Франции можно поселиться в дом, который пустует более 48 часов, а в Германии окупасу даже помогут и найдут временное жилье. США и Канада годами были лояльно настроены к людям, которые занимают покинутые дома, но теперь канадский закон стал более строгим, а в некоторых штатах Америки за это можно даже сесть в тюрьму.

В Латинской Америке, например, в Колумбии, Бразилии и Аргентине, власти закрывают глаза на подобные случаи, потому что уровень нищеты в этих странах очень высокий. Государство не может обеспечить всех своих граждан работой и жильем, поэтому латиноамериканские окупасы в большинстве случаев частично или полностью легализованы.

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