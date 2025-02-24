Истории некоторых государств действительно впечатляют.

Полномасштабная война в Украине заставила некоторых граждан страны больше узнать о других государствах и культурах. После 24 февраля 2022 года часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома и отправиться в большой мир - иногда в те государства, о которых они ничего, кроме названий, не знали. О том, откуда берутся названия стран мира и Европы - далее в материале.

Как страны получили свои названия - интересные теории

Сразу обмолвимся, что в большинстве случаев не удастся сослаться на достоверные источники, в которых описана история возникновения названия той или иной страны. Так произошло, потому что многие государства были основаны настолько давно, что документы, фиксирующие причину выбора названия, если и были, то оказались со временем утеряны. На данный момент удалось найти только версии, в целом, вполне интересные.

Германия

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Название этой страны на разных языках звучит по-разному. Украинская версия "Німеччина" образована от славянского слова "немец". Так в старину называли абсолютно всех приезжих европейцев. "Немец" - это "немой", то есть, не говорящий на понятном славянину языке.

На русском и английском языках название страны звучит примерно одинаково - "Германия" и "Germany" соответственно. Оба слова происходят от латинского "Germania" - , где "ger" - копье, а "man" - человек, получается "копьеносец" или "человек с копьем". То есть, территория, где живут такие люди - "земля копьеносцев" или "земля людей с копьем".

Интересно, что французы называют Германию "Allemagne", что в переводе с латинского означает "земля всех людей" - так же, как и слово "Deutschland".

Зная это, вы больше не будете удивляться, почему страна Германия, а язык немецкий - "немцами" германцев называют только славяне и граждане стран, которые заимствовали славянские слова.

Голландия

Если вы когда-нибудь задумывались, как появляются названия стран, то могли обратить внимание, что некоторые государства придумали себе "имена", учитывая географические особенности местности. Так произошло с Нидерландами - большая часть страны находится заметно ниже уровня моря.

Германцы в свое время подметили это очень точно и сказали, что эта территория "hoi (hal)" - "низина", и "land" - "земля", то есть "holland" - "земля в низине".

Далее предлагаем разобраться, почему у Голландии два названия и за что одну ту же страну называют то Голландией, то Нидерландами. Все очень просто - государство называется Нидерланды, а Голландия - это только регион, где находится столица Амстердам.

Британия, Великобритания и Англия

Для того чтобы понять, в чем разница между Британией и Англией, и при чем здесь Великобритания, нужно обратиться к истории. Дело в том, что название "Британия" появилось раньше остальных. По одной из версий, оно возникло от кельтских племен "бриттов", которые населяли острова с 8 века до н.э и до 5 века н.э. Дальше на остров попали германские племена "англы", появилось название "Англия". Но сейчас, в современном языке, фигурируют даже не два, а три термина:

Британия - историческое название.

- историческое название. Великобритания - остров с тремя регионами (Англия, Уэльс, Шотландия).

- остров с тремя регионами (Англия, Уэльс, Шотландия). Англия - название региона.

Есть еще такое понятие как "Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", но это если уж совсем официально. Именно так и называется государство с четырьмя регионами - Англией, Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией.

Ватикан

Название этого маленького независимого государства, вероятно, появилось из-за названия холма, на котором оно расположено. В Римской империи холм называли "Mons Vaticanus" - "холм предсказаний", где собирались прорицатели, чтобы увидеть и трактовать свои видения - "ватицинации". Также существует легенда, как будто холм назвали в честь города "Ватикум", который располагался рядом, но сейчас он, конечно, не существует.

Испания

Римская империя была одной из тех, кто придумал названия стран, таких как Испания. Не буквально, конечно, но существует версия, согласно которой название страны происходит от "Hispania". Это римский топоним - его употребляли, когда речь шла о Пиренейском полуострове. Вторая теория гласит, что происхождение названия государства имеет финикийские корни. "И-шпаним" на финикийском языке означало "берег даманов".

Италия

Одна из самых популярных версий ссылается на историю Древнего Рима, во времена которого существовали некие племена "италики". Позднее эти племена были завоеваны римлянами, а территория, на которой они жили, стала называться "Италия" - сейчас это юг страны.

Также бытует мнение, будто бы термин "италия" на самом деле - латинское слово "Italia", произошедшее от окского языка, и в греческой интерпретации оно означает "земля телят". Бык использовался итальянскими племенами в качестве символа свободы.

Еще одна гипотеза относит нас к греческому слову "Aιθαλία", которое читается как "Аиталия", но имеет корень "aum", что характерно для любых слов в греческом языке, которые как-то описывают огонь или относятся к нему. Считается, что греки так прозвали остров из-за большого количества вулканов.

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