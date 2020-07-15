На выборах в США хотели зарегистрировать давно умершего кота-демократа

В США для голосования на выборах хотели зарегистрировать кота, который умер 12 лет назад.

Семья Тимс из американского города Атланта получила на почту регистрационную форму для голосования на выборах президента США. И все бы ничего, но выписана форма на имя кота Коди, который умер в 2008 году.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Fox News.

«Если они уже кошек регистрируют (для голосования — ред.), то не знаю, кого еще будут пытаться регистрировать. Может, собак, мышей, змей?», — сказала телеканалу владелица умершего животного Кэрол Тимс.

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Коди она назвала «чудесным котом как дома, так и на улице», который «любил свою семью и свой район». Он прожил до 18 лет — умер в 2008-м.

Власти штата Джорджия объяснили Fox News, что регистрационную форму присылали не они. В инциденте они подозревают неназванных «третьих лиц», которые обманом получают информацию об адресе людей.

Похоже, на этот раз злоумышленники ошиблись и случайно вместо настоящего человека указали кота, предполагают там.

На вопрос, за кого бы проголосовал Коди, если бы мог, Кэрол Тимс сказала: он демократ.

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