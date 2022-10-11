Похоже, кот Ларри наконец "утер нос" всем критикам, обвиняющим его в плохом исполнении обязанностей.

Главный мышелов резиденции британского премьера кот Ларри, уже более 10 лет находящийся на посту, мужественно прогнал лиса от входа на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

Соответствующее видео распространил телеканал Sky News.

На видео видно, как в темное время суток лис, раза в два больший самого Ларри по размеру, приближается к резиденции британского премьера Лиз Трасс. Однако Ларри не растерялся, и после "дуэли" рыжий противник вынужден был ретироваться в кусты.

Видео дня

Интересно, что раньше Ларри неоднократно упрекали в плохом исполнении своих обязанностей, мол, животной за 10 лет совсем расслабилось. Несколько раз ему даже пророчили отставку, ведь Ларри неоднократно попадался благополучно спящим, пока под его носом спокойно сновали мыши.

Например, волну критики вызвал инцидент в марте 2017 года, когда фотограф Стив Бэк запечатлел Ларри играющим с мышью, которую он потом отпустил.

Позже журналисты заметили прямо напротив входной двери в правительственную резиденцию белку с орехом. Где в этот момент был главный мышелов страны Ларри – неизвестно.

Кроме того, на территорию главного кота страны неоднократно покушался кот главы МИД Великобритании Палмерстон, которого часто ставят Ларри в пример как хорошего мышелова.

Кот Ларри – главный мышелов Великобритании

Кот Ларри попал на должность главного мышелова из приюта еще при премьере Дэвиде Кэмероне в 2011 году. Тогда коту было всего четыре. Ларри прижился и стал любимцем не только Кабмина, но и всей Великобритании.

С тех пор в Британии сменилось четыре премьера, а Ларри, несмотря на периодическое недовольство его работой, до сих пор остается на посту. Сохранил он свою должность и после прихода Лиз Трасс в сентябре 2022 года.

Часто Ларри можно было заметить на официальных встречах, которые проводили в резиденции премьера. Но в 2019 году Ларри пришлось потесниться: тогдашний глава британского правительства Борис Джонсон привез на Downing Street своего четвероногого друга Дайлин. С тех пор Ларри не часто можно было увидеть на официальных приемах в резиденции премьера.

Ларри стал третьим котом в истории резиденции, который официально занял пост главного мышелова.

С 1989 по 1997 год этот пост занимал кот по имени Хамфри. На этой должности он находился при премьерах Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Хамфри ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, хотя ходили слухи, что его невзлюбила жена Блэра Шери. Он умер в 2006 году, а до своей смерти жил в доме одного из служащих резиденции.

В 2007 году должность главного мышелова заняла кошка Сибил, которая принадлежала канцлеру казначейства страны Алистеру Дарлингу. Однако Сибил покинула свой пост уже в 2008 году, а в 2009 году скончалась. Ходили слухи, что Сибил не нравилась премьер-министру Гордону Брауну.

С 2012 года по 2014 годы Ларри помогала выполнять его обязанности кошка Фрейя, которая принадлежит главе казначейства Джорджу Осборну. Однако кошка постоянно сбегала, а однажды попала под машину. После этого Осборн отправил ее в графство Кент.

Вас также могут заинтересовать новости: