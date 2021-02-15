Юбиляра зовут Ларри. Его привез на Downing Street в 2011 году тогдашний премьер Дэвид Кэмерон.

Кот Ларри - главный мышелов резиденции британского премьера - отмечает юбилей на посту - 10 лет на службе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На Даунинг стрит - как указано на официальном сайте - усач не только ловит грызунов. Среди его обязанностей: приветствовать гостей, следить за охраной и проверять состояние антикварной мебели.

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На такую работу Ларри попал из приюта еще при премьере Дэвиде Кэмероне в 2011 году. Тогда коту было всего четыре. Ларри прижился и стал любимцем не только Кабмина, но и всей Великобритании.

Часто его можно было заметить на официальных встречах, которые проводили в резиденции премьера. Но в 2019 году Ларри вынужден был уступить свое рабочее место собаке.

Новый глава британского правительства Борис Джонсон привез на Downing Street своего четвероногого друга Дайлин. И теперь Ларри не часто можно увидеть на официальных приемах в резиденции премьера.

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Автор: УНИАН