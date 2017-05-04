"Битва котов": на территорию главного британского мышелова Ларри вновь вторгся кот главы МИД (фото)

Как видно на фотографиях Reuters, кот Палмерстон из Министерства иностранных дел Великобритании вновь вплотную приблизился к резиденции британского премьера на Даунинг стрит, 10, где обитает главный мышелов страны кот Ларри.

Это уже не первое поползновение Палмерстона на владения Ларри: вскоре после Брексит, в июле 2016 года, коты серьезно повздорили и Ларри даже травмировал лапу.

Here is the exclusive video...... pic.twitter.com/YusArW8kkH — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) July 11, 2016

Спустя несколько дней сотрудникам Даунинг стрит, 10 пришлось выдворить из резиденции премьера Палмерстона, пробравшегося туда через открытую дверь.

Boris Johnson's cat evicted from 10 Downing Street after sneaking in when the door was open https://t.co/4jFRUmsTkLpic.twitter.com/Be4ggGGdNa — The Telegraph (@Telegraph) July 26, 2016

Отметим, что Ларри живет в резиденции премьер-министра с 2011 года, а вот Палмерстон стал "сотрудником" дипломатической службы в 2016 году.

При этом в Британии уже неоднократно выражалось недовольство "работой" Ларри. В последний раз он попал в поле зрения общественности в марте 2017 года, когда отпустил пойманную мышь на свободу. В пример ему неоднократно ставили именно кота Палмерстона, который якобы уже уничтожил "десятки" мышей.