"Битва котов": на территорию главного британского мышелова Ларри вновь вторгся кот главы МИД (фото)

16:40, 04 мая 2017
Курьёзы
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Кот Палмерстон, поступивший на службу в МИД Британии в 2016 году, уже не в первый раз посягает на территорию кота Ларри, проживающего в резиденции британского премьера с 2011 года.

Как видно на фотографиях Reuters, кот Палмерстон из Министерства иностранных дел Великобритании вновь вплотную приблизился к резиденции британского премьера на Даунинг стрит, 10, где обитает главный мышелов страны кот Ларри.

Ларри Vs Палмерстон летом 2016 года / Фото Rob Pinney / Zumapress / Globallookpress.com

Это уже не первое поползновение Палмерстона на владения Ларри: вскоре после Брексит, в июле 2016 года, коты серьезно повздорили и Ларри даже травмировал лапу.

Спустя несколько дней сотрудникам Даунинг стрит, 10 пришлось выдворить из резиденции премьера Палмерстона, пробравшегося туда через открытую дверь.

Отметим, что Ларри живет в резиденции премьер-министра с 2011 года, а вот Палмерстон стал "сотрудником" дипломатической службы в 2016 году.

При этом в Британии уже неоднократно выражалось недовольство "работой" Ларри. В последний раз он попал в поле зрения общественности в марте 2017 года, когда отпустил пойманную мышь на свободу. В пример ему неоднократно ставили именно кота Палмерстона, который якобы уже уничтожил "десятки" мышей.

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Теги: #Великобритания#кот Ларри#Даунинг стрит