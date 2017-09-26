Британский правительственный кот Ларри совсем расслабился: теперь на его территорию вторглась белка (фото)

26 сентября 2017 года, когда к британскому премьеру Терезе Мэй приехал председатель Совета ЕС Дональд Туск, журналисты заметили прямо напротив входной двери в правительственную резиденцию белку с орехом.

Где в этот момент был главный мышелов страны Ларри - неизвестно.

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Отметим, что Ларри живет в резиденции премьер-министра с 2011 года. При этом в Британии уже неоднократно высказывалось недовольство его "работой". Он уже попадал в поле зрения общественности в марте 2017 года, когда отпустил пойманную мышь на свободу.

До этого же на территорию главного кота страны неоднократно покушался кот главы МИД Великобритании Палмерстон, которого часто ставят Ларри в пример как хорошего мышелова.