Один случай навсегда изменил отношение Джобса к своему конкуренту.

В 1986 году в офисе компании NeXT произошел один любопытный инцидент, который ярко отражал отношение сооснователя Apple Стива Джобса к своему конкуренту - сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу. Тем не менее в будущем все кардинально изменилось, пишет Luxurylaunches.

В 2012 году в статье Forbes под названием "Нерассказанные истории о Стиве Джобсе: друзья и коллеги делятся своими воспоминаниями" рассказывается, что этот инцидент произошел осенью, когда Гейтс прибыл на запланированную встречу с Джобсом.

"Я видел, как он сидел в своем кубе, ничем особо не занятый. Он не встал и не позвал Гейтса. Более того, он заставил его ждат ь в холле в течение часа. Это говорит об их соперничестве", - поделился с журналистами инженер-программист Рэнди Адамс, который в то время работал в NeXT.

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В издании напомнили, что Д жобс и Гейтс соперничали долгие годы. За несколько лет до этого случая Microsoft начала разрабатывать программное обеспечение для оригинального персонального компютера Macintosh от Apple. Помимо этого Джобс чувствовал себя обманутым, когда Microsoft выпустила операционную систему Windows. Он считал, что ее графический интерфейс был скопирован с разработки Apple.

В 1980-х годах в Кремниевой долине ходили легенды о напряженности между Джобсом и Гейтсом. Сооснователь Apple публично критиковал продукты Microsoft за отсутствие "креативности и стиля". Гейтс же отвечал, что с Джобсом очень сложно работать, но признавал, что его конкурент талантлив в области дизайна и маркетинга.

В издании рассказали, что в 1997 году произошел переломный момент. Тогда компании Apple грозило банкротство, из-за чего Джобсу пришлось обратиться за помощью к Гейтсу. Удивительно, но Microsoft согласилась инвестировать 150 миллионов долларов, чтобы спасти корпорацию, а также взяла на себя обязательства по разработке программного обеспечения Office для персонального компьютера Mac.

На конференции Macworld 1997 года Джобс рассказал публике об этой истории и публично поблагодарил Гейтса, который не присутствовал лично.

"Билл, спасибо тебе. Мир стал лучше", - сказал тогда Джобс.

В издании добавили, что в 2007 году во время совместного выступления на конференции D5 Джобс и Гейтс с взаимным уважением говорили о своих отношениях. Джобс даже заявил, что Apple не нужно побеждать Microsoft, чтобы добиться успеха.

Кроме того, в последние годы жизни Джобс стал гораздо чаще общаться с Гейтсом. Сооснователь Microsoft частно навещал своего конкурента во время его болезни, а их разговоры выходили далеко за рамки технологий.

В интервью Чарли Роузу в программе "60 минут", которое было записано после смерти Джобса, Гейтс говорил о том, что они, в некотором смысле, "росли вместе".

Билл Гейтс - другие новости

Ранее сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, какая черта характера помогла ему добиться колоссального успеха. Миллиардер отметил, что эта черта характера стала проявляться у него еще в раннем детстве.

Кроме того, Гейтс рассказывал тяжелую историю, которая привела его к успеху. Бизнесмен вспомнил одно из событий юности, которое научило его важным жизненным урокам.

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