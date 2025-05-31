С этими советами у вас будет отличный урожай.

Чтобы морковь дала хороший урожай, а сами корнеплоды были не только крупными, но сладкими и хрустящими, за ней нужно правильно ухаживать. УНИАН разбирался, чем полить морковь, чтобы она была крупная и сладкая.

Чем подкормить морковь – как и когда поливать

Прежде чем углубляться в разные советы о том, чем подкормить морковь в июне и позже, давайте поговорим о таких важных нюансах, как время удобрения. Итак, впервые оно должно проводиться уже через 2 недели после всходов. В это время морковь нуждается в правильном уходе.

Чем подкормить морковь после всходов:

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Раствор с золой . Через 2 недели после всходов стоит подкормить морковь настоем из 1 стакана древесной золы и 10 л горячей воды (размешайте и оставьте на сутки, после чего процедите). Поливать надо под корень. Исходите из расчета по 1 литру на погонный метр.

. Через 2 недели после всходов стоит подкормить морковь настоем из 1 стакана древесной золы и 10 л горячей воды (размешайте и оставьте на сутки, после чего процедите). Поливать надо под корень. Исходите из расчета по 1 литру на погонный метр. Зеленое удобрение. Этот способ лучше использовать уже на стадии 2-3 сформировавшихся листьев. Нарежьте крапиву, залейте водой в отношении 1:5 и уберите на 5-7 дней, чтобы началось брожение. Полученный настой разведите водой в соотношении 1:10 и поливайте морковь под корень (по 1 литру на метр).

Ключевым фактором для созревания сладкой и сочной моркови является полив водой, но здесь тоже есть свои нюансы. В первые две-три недели делать это надо каждые 3-4 дня. Наша цель – развитие ботвы и рост корешка, поэтому полив должен быть поверхностным.

Через 20-30 дней после всходов нужно нарастить массу корнеплодов, поэтому поливать стоит 1 раз в 5-7 дней. Если погода сильно жаркая, то чаще. Главное правило – вода должна напитать почву на 20-25 сантиметров вглубь.

В августе, чтобы морковь была сочной, огородники советуют поливать ее раз в 7-10 дней. Полив надо уменьшить или вовсе прекратить за 2-3 недели до того момента, когда вы планируете сбор урожая.

Чем подкормить морковь – лучшие удобрения

Итак, с подкормкой на первых этапах и правилами полива моркови водой мы разобрались. Теперь поговорим о том, чем подкормить морковь, чтобы была крупная.

Какое удобрение любит морковка, так это калийное. Калий помогает накоплению сахаров, именно это и делает корнеплоды сочными и сладкими. Народным фаворитом годами остается древесная зола. Вы можете либо посыпать ею междурядья, или поливать грядки раствором: 1 стакан древесной золы на 10 л воды.

Для развития корнеплода отлично подходят фосфорные удобрения. Дачники советуют использовать либо суперфосфатную подкормку (обязательно ознакомьтесь с инструкцией), либо костную муку.

Если заметили, что морковь начала трескаться или на корне появляются белые вкрапления, в ход стоит пустить кальциевую селитру. Разведите 1 ст. ложку кальциевой селитры в 10 литрах воды и поливайте грядки. Использовать этот метод лучше через 3–4 недели после всходов. Если есть признаки дефицита калия, повторить можно через 10-14 дней. Помните, так удобрять можно не позднее, чем за 3–4 недели до уборки урожая.

Кстати, чтобы морковь была крупной, обязательно прореживайте грядки. А чтобы она не стала горькой, не допускайте пересыхания почвы. С этими советами у вас будет отличный урожай.

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