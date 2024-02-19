Мир кофе наводнен мифами и мнениями о том, как усовершенствовать этот волшебный напиток.

Миллиарды людей во всем мире пьют кофе. Будь то уютная рутина заваривания чашки дома или необходимость посетить кофейню по соседству с офисом, кофе прочно вошел в нашу повседневную жизнь.

Доктор Кристофер Хендон ответил изданию Science Focus на самые актуальные вопросы о кофе.

Молотый и растворимый кофе содержат разное количество кофеина

"Процесс помола не приводит к потере заметного количества кофеина. Однако, как правило, в готовом молотом кофе из супермаркетов меньше робусты, чем арабики", - говорит Хендон.

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Он отметил, что робуста и арабика - это два основных вида кофейных зерен, используемых в коммерческом производстве кофе. Зерна арабики содержат меньше кофеина.

"Однако проблема в том, что трудно точно определить, что именно входит в состав кофейной смеси. Обычно они не указывают это на этикетке, поэтому лучший выбор при покупке кофе в супермаркете - следовать тому, что вам нравится", - указал специалист.

А вот с растворимым кофе дело обстоит иначе. Благодаря способу обработки в нем содержится значительно меньше кофеина, чем в молотом кофе.

Не стоит хранить кофе в холодильнике

Основная проблема хранения кофе в холодильнике или даже в морозильной камере - это сырость. Кофейная гуща должна быть сухой, а холодильник - не самое сухое место. Поэтому, если кофе находится в холодильнике, его нужно хранить в герметичном контейнере, чтобы не допустить попадания влаги.

"Кофе - это прежде всего запах. Когда вы делаете глоток, многие ароматы поступают через заднюю часть языка и нос. Молекулы, которые вызывают эти ощущения, довольно летучи и могут легко испаряться. Кофе, хранящийся на открытом воздухе, со временем теряет эти молекулы. А при более высоких температурах этот процесс ускоряется", - говорит Хендон.

Во-первых, это касается только тех, кто заботится об оптимальном вкусе кофе. Во-вторых, кофе должен храниться при достаточно низкой температуре, чтобы это имело значение. Другими словами, в холодильнике недостаточно холодно, чтобы хранить в нем кофе. Для достижения этого результата необходима морозильная камера.

Замораживание кофейных зерен помогает сделать помол более грубым и равномерным, чем при хранении кофе при комнатной температуре. Эксперты советуют хранить кофе в шкафу или при комнатной температуре.

Холодная заварка не содержит больше кофеина

Холодная заварка - самый любимый кофе летнего дня - имеет свою репутацию.

"В горячем кофе содержится примерно в два раза больше кофеина. Причина в том, что при низких температурах количество экстрагируемого кофеина ограничено температурой. Чем выше температура, тем больше его можно извлечь. Это не значит, что в нем не может быть много кофеина, но это не из-за метода экстракции. Это происходит потому, что при приготовлении концентрата холодного заваривания соотношение кофе и воды очень высокое", - говорит Хендон.

Вам очень редко будут подавать концентрированный холодный кофе, так как его обычно разбавляют водой или смешивают с молоком, что делает средний холодный кофе менее кофейным, чем горячий напиток.

Кофе нельзя сжечь

Распространенной жалобой на кофе является то, что он "подгорел". Это может быть как в кофейне, так и в чашке, приготовленной дома. Когда кофе обжаривают, его опускают в нагретый барабан, и со временем он начинает нагреваться, становясь желтым, а затем коричневым. Если нагревать его очень долго, то в конце концов он станет черным.

Эти черные зерна - кофе темной обжарки. Чтобы дойти до этого состояния, зерна нужно обрабатывать при температуре около 220°C.

"Когда вы варите кофе, вы никогда не сможете довести его до температуры, которой он достиг при обжарке, поэтому сжечь его в процессе варки невозможно. Однако кофе мог выйти из жаровни с уже содержащимися в нем молекулами с жженым вкусом. Метод заваривания позволяет получить доступ к ним, и некоторые кофейни предпочитают именно такие вкусы, и он популярен среди многих людей", - говорит Хендон

Без кофеина - не значит с кофеином

Как и безалкогольное пиво, кофе без кофеина - это все равно кофе, а значит, в нем будут присутствовать следы одного из основных ингредиентов кофе - кофеина.

"Это зависит от того, как был обработан кофе, но процесс декофеинизации в принципе очень близок к 100% удалению кофеина. Однако в каждом образце, который мы когда-либо тестировали, он все равно присутствует в том или ином количестве, - говорит Хендон.

Другими словами, кофеин в кофе, скорее всего, есть, но его количество не настолько велико, чтобы быть заметным или вызывать какой-либо эффект.

Кофе светлой и темной обжарки содержит одинаковое количество кофеина

"Похоже, что в профилях обжарки и происхождении кофеина действительно есть колебания, но они, конечно, не настолько постоянны, чтобы обращать на них внимание", - говорит Хендон.

Единственное различие, которое можно отметить в обжарке, - это вкус. Светлая обжарка чаще всего нежная, но более сложная. Темная обжарка, однако, часто описывается как обладающая "более глубоким" вкусом с более простыми тонами - на вкус она может оказаться более горькой.

Вкус кофе может сильно отличаться в зависимости от зерен

"Кофейные ассоциации по всему миру имеют оценочные листы для определения высококачественного кофе. Два наиболее важных параметра - это ощущаемая кислотность и сладость. На самом деле, каждый год самые высокие баллы получают сорта из Колумбии, Панамы и Эфиопии, а их вкус напоминает букет кислых цветов. Именно за них обычно платят самую высокую цену, и они совсем не похожи на обычный кофе, продающийся в магазинах", - подытожил Хендон.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с организмом, если бросить пить кофе.

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