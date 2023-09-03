Это насекомое переносит очень много микробов.

Иногда мы берем в руки бокал или чашку и видим, что в наш напиток попала муха. Что вы делаете в такой ситуации: выливаете напиток или просто достаете насекомое?

Ученые в новом исследовании заявили, что пить напиток, в котором побывала муха, очень опасно, пишет Science Alert.

Так, плодовые мухи (вид Drosophila) потребляют пищу, которая разлагается. Они любят мусорные баки, компостные ямы, канализацию и другие подобные места. Гниющая пища богата микробами. Насекомое может их подхватить и перенести в вашу чашку или стакан.

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По словам исследователей, муха может добавить в ваш напиток кишечную палочку, листерию, шигеллу, а также сальмонеллу. Каждая из них может вызвать потенциально серьезную инфекцию у здоровых людей, а сама муха - стать источником смертельных микробов.

Однако, если вы пьете вино, то выливать его не обязательно. Алкоголь способен подавлять рост микробов. В частности, это одна из причин, почему вино можно долго хранить. Также эта жидкость имеет кислую среду, которая способна предотвратить рост кишечной палочки и сальмонеллы.

По мнению ученых, все виды вина по своей природе обладают антибактериальными свойствами, а следовательно микробы будут повреждены, что снизит их способность к заражению.

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