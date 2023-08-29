Паразита удалось успешно удалить во время операции.

64-летней англичанке, проживавшей в Австралии, сделали МРТ, которое показало, что в ее мозгу живет паразитический круглый червь.

Как сообщает SkyNews, у женщины, которая страдала забывчивостью и депрессией, из мозга удалили паразитического червя длиной 8 см.

По данным издания, женщину госпитализировали в январе 2021 года после трех недель болей в животе и диареи, за которыми последовал сухой кашель и ночная потливость. К 2022 году ее симптомы развились и стали включать забывчивость и депрессию.

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МРТ ее мозга показало, что в пораженной правой лобной доле ее мозга живет подвижный гельминт - паразитический круглый червь.

Единственным вариантом стало хирургическое вмешательство, и врачи успешно удалили аскариду длиной 8 см и диаметром 1 мм.

Как сообщается, этот случай является беспрецедентным в истории медицины, ведь обычно этот паразитический червь обитает в пищеварительном тракте ковровых питонов, обитающих в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

Врачи подозревают, что женщина случайно проглотила яйца червя, съев растение, зараженное змеиными фекалиями.

Редкое заболевание с червями у киевлян

Как сообщалось, ранее у трех жителей Киева зафиксировали паразитарное заболевание дирофиляриоз. Его вызывают круглые гельминты рода Dirofilaria. Несколько лет назад в Киеве было зарегистрировано сразу 3 случая заболевания людей дирофиляриозом. Из них - 2 жителя Дарницкого района и 1 житель Днепровского района, 2 мужчины и 1 женщина. Тогда гельминтов размером 11,0, 7,0 и 12 см достали хирургическим путем.

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