Иногда эти насекомые случайно заходят в гости, но остаются навсегда с будущим потомством.

Тараканы - ночной ужас любого человека. Эти паразитарные насекомые появляются внезапно и "оккупируют" ваш дом всем семейством. Иногда эти незваные гости появляются не в антисанитарных условиях, а даже в чистой квартире.

Перед тем, как выбирать путь борьбы с этими насекомыми, необходимо разобраться, что тараканы любят больше всего. А их любимые лакомства точно есть в каждой кухне.

Что провоцирует появление тараканов - основные факторы

Насекомые этого семейства очень любят лакомиться пищевыми продуктами. Больше всего они любят мучные изделия: хлеб, печенье, булки и прочее.

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У тараканов есть особая страсть к сладостям. Они обожают сахар, поэтому очень часто появляются в домах, где всегда есть много тортиков, конфет и пирожных.

Среди любимых продуктов тараканов также крупы и мясо, а замыкает этот список категория фруктов - они лакомятся практически всеми, несмотря на их свежесть.

Довольно легко объяснить, почему завелись тараканы. Ответ ищите на кухне, ведь их появление в доме чаще всего провоцирует открытый и безлимитный доступ ко всем этим категориям продуктов.

Откуда берутся тараканы в чистой квартире, если нет еды

Эти паразитарные насекомые связаны с неопрятностью и антисанитарией, но помните, что чистота и опрятность по-прежнему не гарантируют, что соседские насекомые не заглянут в гости на запах свежей выпечки или тортика, который вы забыли спрятать в холодильник.

Кроме того, тараканы могут свободно гулять по вентиляционным каналам вашего дома. Иногда они случайно оказываются в квартире. Если же насекомые найдут, чем полакомиться, ваш дом станет их домом. Когда вы вовремя не заметите нового "соседа", у него появится потомство. Тогда ситуация будет усложняться стремительно.

Как сделать, чтобы тараканы не приходили

Тараканы прекрасно приспосабливаются к существованию даже в самых жестких условиях. Вывести их из дома возможно, но очень сложно гарантировать, что они не вернутся.

Прежде всего, необходимо четко определить, откуда появляются тараканы в доме. Возможно, вы видели их в подъезде, или же слышали разговоры об этом от соседей. Очень часто эти насекомые живут в подвалах, или заведениях общественного питания, расположенных в вашем доме - это для них идеальная среда обитания.

Поговорите с соседями, договоритесь о совместной борьбе с тараканами. С этим справится любое средство инсектицидов. Необходимо обработать помещение самостоятельно, с помощью аэрозольных средств, или же вызвать санэпидемстанцию, работники которой сделают это быстро и профессионально.

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