Для жительницы Лос-Анджелеса найденный люк в ее доме привел к множеству неожиданных открытий.

Американка Джулия Хеннинг, работающая коучем по отношениям, чистила свой шкаф для одежды, чтобы использовать его в качестве будки для звукозаписи, когда наткнулась на потайной люк в доме, в котором она жила три года.

Хеннинг показала свою таинственную находку в соцсетях. Под люком оказалась деревянная лестница, ведущая в темноту. А там - тайная комната с надписями на стенах, пишет People.

Женщина рассказала, что наняла медиума для осмотра помещения, но эксперт вернулся наверх, спустившись на несколько шагов вниз.

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"Когда она вошла в дом, что-то почувствовала. И еще потом на днях, когда приходила еще раз. Дом явно обитаем", — сказала Хеннинг.

По ее словам, после открытия этого люка в доме начало происходить нечто странное: она стала видеть странные сны, а пришедшая к ней подруга сразу же пожаловалась на плохое самочувствие.

Хеннинг решил рискнуть и спуститься вниз. Она надела пальто и лыжную маску, чтобы защитить себя от насекомых. Там она увидела на стене загадочный рисунок и надписи "Джо" и "Джон", а также много полок для хранения вина.

Также в подвале она нашла записку, оставленную 30 лет назад дезинсекторами, и "капсулу времени" в виде банки, в которой были зажигалка, наперсток и игрушечная машинка. После этого женщина захотела связаться с предыдущими владельцами дома.

Позже Хеннинг опубликовала эпизод в своем подкасте The Permission Portal, в котором рассказала, что как-то люк захлопнулся, когда она наводила порядок в загадочном подвале. К счастью, продолжила она, у нее гостили друзья, они услышали крики и выпустили ее.

Но и это еще не все: американка пожаловалась, что сигнализация в ее доме срабатывает по ночам после того, как она обнаружила люк.

В комментариях под постами женщины в соцсетях пишут, что ей необходимо переехать в другой дом: "У меня есть одно слово-совет: "Уходи", "Так начинаются фильмы ужасов".

Ужасные находки в домах

Ранее один мужчина обнаружил у себя дома находку, как в фильме ужасов. Речь идет о таинственной двери в подвале, спрятанной за большим металлическим шкафом.

А женщина случайно нашла в своем доме то, что повергло ее в шок. В коридоре ей было нужно разобрать стену, внутри она обнаружила жуткую картину.