От хрустящей картошки вас отделяет всего три шага.

Украинцы любят различные картофельные блюда, а картофель в мундире кажется едва ли не самым легким из них. Однако вы можете столкнуться с различными проблемами во время приготовления этого блюда.

Британская телеведущая и шеф-повар Сильвана Франко в колонке для The Telegraph поделилась своим рецептом идеального картофеля в мундире, который можно подать как на праздничний стол, так и на обычный ужин с родными. По ее словам, есть всего три шага, которые помогут вам сделать это блюдо идеальным:

Выберите правильный картофель . Франко советует брать белый картофель, а не краснокожий, поскольку он имеет более мучную и воздушную текстуру. Подготовьте картофель к запеканию . Тщательно помойте картофель, а затем возьмите вилку и проколите его зубчиками в нескольких местах. Благодаря этим отверстиям из клубня будет равномерно выходить лишний пар. Некоторые советуют смазывать кожуру картофеля маслом, однако Франко отмечает, что это сделает его жухлым, а не хрустящим. После этого посыпьте еще влажную картошку солью. Выпекайте его прямо на решетке . Разогрейте духовку до 200-220С, а затем выложите картофель на решетку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Запекайте его не менее часа, переворачивая, пока кожура не станет хрустящей. После этого можете разрезать его и добавить немного сливочного масла.

Другие "звездные" рецепты

Ранее шеф-повар Джон Митцевич раскрыл рецет самой хрустящей жареной картошки, секретным ингредиентом которого является пищевая сода.

Видео дня

А телеповар и ресторанный критик Нигелла Лоусон рассказала, как приготовить ризотто, если под рукой лишь небольшой перечень ингредиентов для него.

Вас также могут заинтересовать новости: