Фильм выйдет на Netflix 31 марта 2023 года.

Netflix выпустил первый трейлер детективной комедии "Загадочное убийство 2" (Murder Mystery 2) с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон, которая является продолжением фильма 2019 года.

В новом фильме эксцентричная парочка Ник и Одри Шпиц, окрыленные своим успехом в первой части, начинают работать частными детективами, хотя дела у них идут не очень. Пока они не оказываются в центре международного похищения, когда их друга, индийского махараджа Викрама Говиндана (он также появлялся в первом фильм) похищают на его собственной роскошной свадьбе.

Также в фильме сыграют такие звезды, как Марк Стронг, Мелани Лоран и Джоди Тернер-Смит.

Режиссером фильма выступил Джереми Гарелик, который в свое время написал сценарии к хитовым комедиям "Развод по-американски" и "Мальчишник в Вегасе".

Уже известно, что фильм выйдет на Netflix 31 марта 2023 года.

Загадочное убийство – что известно о фильме 2019 года

Детективная комедия "Загадочное убийство" вышла на Netflix летом 2019 года, а режиссером тогда выступил Кайл Ньюачек.

Фильм рассказывал о нью-йоркском полицейском Нике Шпице и его жене парикмахерше Одри, брак которых трещал по швам из-за постоянных недомолвок. В честь 15-го юбилея свадьбы, чтобы возродить пыл, супруги забронировали тур по Европе. В самолете Одри познакомилась с миллиардером Чарльзом Кавендишем, который пригласил супругов присоединиться к вечеринке на его семейной яхте. Пара согласилась – и в итоге оказалась втянутой в хитрую игру с убийствами, которые они должны решить.

Главные роли тогда исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон. Также в ленте были задействованы Люк Эванс и Джемма Артертон.

Фильм получил довольно плохие отзывы от критиков, однако публике наоборот понравился и имел весьма высокие рейтинги по просмотрам.

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