Королева будто знала о скорой смерти и провела последние дни очень достойно.

Королевский биограф Джайлс Брандрет назвал вероятную причину смерти Елизаветы II. Официальной причиной врачи назвали старость, однако на самом деле она могла бороться с серьезным недугом.

Елизавета II провела последние дни своей жизни очень достойно. Она будто бы догадывалась о скорой смерти, но не впадала в уныние, а старалась казаться веселой и бодрой, сообщает Daily Mail.

6 сентября королева занималась своими лошадьми. Она обсуждала перспективы своего любимчика - двухлетнего коня, которого готовили к скачкам. Елизавета II казалась всем уверенной и бодрой, она встретилась с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном. Вспоследствии он рассказал, что на встрече королева была полна юмора и мудрости.

Видео дня

7 сентября в СМИ появилось фото Елизаветы II, на котором она выглядет исхудавшей, на ее руке журналисты заметили синяк. Предполагалось, что королеве ставили капельницы. Поползли слухи о том, что состояние Елизаветы II ухудшилось. Более того, несмотря на то, что королева была в хорошем настроении, в ее окружении начали думать о том, не придется ли в ближайшее время объявлять о начале операции "Лондонский мост" - так назывался план на случай смерти Елизаветы II.

8 сентября Букингемский дворец объявил о том, что врачи королевы всерьез обеспокоены ее состоянием. Родственники Елизаветы II начинают получать информацию о том, что им стоит вылетать в Балморал (в Шотландию, где проводила последние дни королева). В этот же день стало известно, что Елизавета II умерла.

"Правда в том, что Ее Величество всегда знала, что ее оставшееся время ограничено. Она приняла это со всей грацией, которую можно было ожидать. Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга, — что объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни. Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей", - отметил биограф.

Смерть королевы Елизаветы II

8 сентября 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II. Ей было 96 лет. После смерти королевы в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Чарльзл III провел первое телевизионное обращение к нации. Он говорил о своей матери и обещал продолжать ее путь.

10 сентября стало известно, что Чарльз III официально стал королем Великобритании. 19 сентября состоялись похороны Елизаветы II. После этого появилось первое фото места захоронения королевы. Она будет покоиться рядом со своими родителями, мужем и сестрой, в стенах часовни Святого Георгия в Виндзоре.

Вас также могут заинтересовать новости: