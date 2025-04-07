Масло авокадо лучше использовать для приготовления пищи на сильном огне, а оливковое - больше подходит для холодных блюд.

Масло авокадо и оливковое масло - это здоровые жиры для приготовления пищи. Хотя они имеют схожий профиль питательных веществ, их точки дымления и вкус являются основными различиями.

Издание Very Well Health пишет, что оливковое масло подходит для заправки салатов и легкого соте, в то время как масло авокадо подходит для более высоких температур. Они являются источниками ненасыщенных жиров и здоровой альтернативой насыщенным жирам, как сливочное или кокосовое масло.

Польза оливкового масла для здоровья

Поддерживает здоровье сердца

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Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, особенно олеиновой кислотой, которая помогает снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности и способствует повышению уровня холестерина липопротеинов высокой плотности. Умеренное употребление оливкового масла соответствует Диетическим рекомендациям для американцев на 2015-2020 годы и рекомендациям Американской ассоциации сердца по ограничению насыщенных жиров и замене их ненасыщенными жирами.

Помогает поддерживать здоровый вес

Хотя оливковое масло калорийно, содержащиеся в нем полезные жиры помогают насытиться, что может способствовать снижению общего количества потребляемых калорий. Замена насыщенных жиров оливковым маслом связана со снижением массы тела у взрослых в долгосрочной перспективе.

Помогает уменьшить воспаление

Включение оливкового масла в здоровую диету средиземноморского типа может способствовать борьбе с воспалением и снижению уровня специфических маркеров воспаления.

Обеспечивает антиоксидантами

Антиоксиданты помогают защитить клетки от окислительного стресса, который может привести к повреждению клеток и хроническим заболеваниям. Оливковое масло Extra-virgin особенно высоко содержит такие защитные антиоксиданты, как витамин Е и полифенолы.

Повышает усвоение жирорастворимых витаминов

Жирорастворимые витамины A, D, E и K лучше всего усваиваются, если их употреблять вместе с жирами, как те, что содержатся в оливковом масле.

Поддерживает здоровье кожи

Полезные жиры и антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, могут поддерживать эластичность, увлажненность и даже заживление ран. Хотя необходимы дополнительные исследования, как местное применение, так и употребление в пищу этого масла было связано с улучшением барьерной функции кожи и уменьшением признаков старения.

Оливковое масло - вред

В нем много калорий - 120 калорий на столовую ложку, поэтому важно следить за его потреблением, особенно если вы пытаетесь достичь или поддерживать здоровый вес.

Температура дымления оливкового масла составляет 190°C. При перегреве оно может окисляться, образуя вредные соединения. Поэтому оно не подходит для жарки во фритюре или тушения при очень высоких температурах.

Некоторые оливковые масла могут быть фальсифицированы, то есть смешаны с менее качественными маслами или неправильно хранились, что снижает их питательную ценность.

Оливковое масло содержит в основном мононенасыщенные жиры, но в нем нет омега-3 жирных кислот, содержащихся в льняном семени, чиа или грецких орехах.

Хотя аллергия на оливковое масло встречается редко, она возможна, особенно если в него добавили виноградное или каноловое масло.

Масло авокадо - польза для здоровья

Поддерживает здоровье сердца

Масло авокадо богато полезными для сердца мононенасыщенными жирами, в частности олеиновой кислотой, которая может способствовать поддержанию здорового жирового профиля крови. Масло авокадо также соответствует Диетическим рекомендациям для американцев на 2015-2020 годы и рекомендациям AHA о приоритете ненасыщенных жиров по сравнению с насыщенными. Исследования показывают, что употребление масла авокадо может способствовать повышению уровня ЛПВП, хотя необходимы дополнительные исследования.

Помогает регулировать вес

Как и другие полезные масла, масло авокадо содержит много калорий, но при умеренном употреблении может поддерживать сытость и сдерживать аппетит. Хотя необходимы дополнительные исследования, некоторые предполагают, что диеты, обогащенные маслом авокадо, могут поддерживать здоровый вес тела и способствовать потере жира.

Обеспечивает антиоксидантами

Масло авокадо также содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, лютеин и фитостеролы, которые могут помочь уменьшить воспаление и бороться с окислительным стрессом.

Повышает усвоение жирорастворимых витаминов

Употребление масла авокадо вместе с продуктами, содержащими жирорастворимые витамины A, D, E и K, повышает их усвоение. Оно особенно эффективно в сочетании с богатыми каротиноидами продуктами, такими как зеленые овощи, сладкий картофель или морковь.

Может помочь поддержать здоровье кожи

Масло авокадо часто используется в уходе за кожей, в том числе из-за высокого содержания витамина Е. Хотя необходимы дополнительные исследования, масло авокадо может помочь уменьшить воспаление и устранить сухость кожи.

Масло авокадо - вред

Высокая калорийность - около 120 калорий на столовую ложку.

Оно может стоить дороже, чем другие масла, особенно если оно маркировано как масло холодного отжима или extra virgin.

Качество может быть разным. Исследования показали, что некоторые масла авокадо имеют неправильную маркировку, окислены или фальсифицированы.

Хотя масло авокадо богато мононенасыщенными жирами, оно не содержит значительного количества жирных кислот омега-3, которые необходимы для здоровья

Если у вас аллергия на авокадо, лучше воздержаться от использования этого масла.

Какое масло самое полезное для организма

Оливковое масло лучше всего подходит для приготовления пищи на слабом и среднем огне или для поливки салатов и готовых блюд, поскольку оно имеет более низкую точку дыма - около 190°C.

Масло авокадо лучше использовать для приготовления блюд на сильном огне, а именно при запекании, на гриле, жарке с перемешиванием и тушении, поскольку точка дымления составляет около 271°C.

Ранее УНИАН писал, действительно ли оливковое масло и лимонный сок лечат.

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