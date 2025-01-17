Диетологи объяснили, как оливковое масло влияет на наш организм.

Оливковое масло — один из тех продуктов, который часто ассоциируется со здоровым питанием, как авокадо или овсянка, например. Люди, заботящиеся о своем здоровье, нередко подчеркивают, что готовят преимущественно на оливковом масле, а не на растительном. Оно также является основой средиземноморской диеты, которая широко признается одним из самых полезных способов питания.

Действительно ли оливковое масло полезнее других видов кулинарных масел? И что произойдет, если употреблять его ежедневно, пишет Parade.

Почему оливковое масло такое полезное?

В одном из исследований, где сравнивались питательные свойства 32 видов съедобных масел, оливковое масло оказалось на первом месте благодаря самой высокой концентрации полезных веществ.

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Диетолог Алекс Ларсон объясняет, что оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые положительно влияют на здоровье сердца. Кроме того, масло содержит много антиоксидантов, таких как полифенолы и витамин Е, которые борются с воспалением и окислительным стрессом — ключевыми факторами хронических заболеваний.

5 способов, как оливковое масло может повлиять на здоровье

1. Одной из главных причин, почему оливковое масло так полезно, является его благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Диетолог Дженнифер Хейнс поясняет, что полифенолы и ненасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, помогают улучшить уровень холестерина. Исследования показывают, что регулярное употребление оливкового масла способствует повышению уровня "хорошего" холестерина (HDL).

Кроме того, включение оливкового масла в рацион связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности.

2. Добавляя оливковое масло в блюда, например, в качестве заправки для салатов или поливая им запеченные овощи, вы можете дольше оставаться сытым благодаря содержащимся в нем ненасыщенным жирам. Это может быть полезно для тех, кто хочет похудеть, так как более сытные блюда уменьшают желание перекусывать чем-то менее полезным, например, сладостями или чипсами. Также известно, что оливковое масло улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K. Это еще одна причина сочетать его с овощами.

3. Диетологи утверждают, что оливковое масло благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Особенно если вы склонны к запорам, оливковое масло может помочь, так как оно действует как мягкое слабительное.

Исследования показывают, что оливковое масло поддерживает здоровье кишечника, увеличивая количество полезных бактерий и уменьшая воспаление. Оно также может снизить риск развития колоректального рака.

4. Эксперты подчеркивают важное преимущество оливкового масла — способность оливкового масла снижать воспаление.

"Антиоксиданты помогают бороться с хроническим воспалением, которое является причиной таких заболеваний, как артрит и некоторые виды рака", — отмечает Ларсон. А Хейнс добавляет, что противовоспалительные свойства оливкового масла могут уменьшить симптомы воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита и снизить риски диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Согласно научным данным, регулярное употребление оливкового масла связано с 31% снижением риска всех видов рака, включая рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей и так далее.

5. Регулярное употребление оливкового масла полезно и для мозга. Исследования показывают, что здоровые жиры и антиоксиданты в его составе защищают от когнитивных нарушений. Оливковое масло также положительно влияет и на психическое здоровье, помогая уменьшить симптомы депрессии и тревожности.

В день рекомендуют употреблять около одной-двух столовых ложек.

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