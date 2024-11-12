По словам специалиста, ремонт этих пикапов может обойтись очень дорого.

Если вы планируете когда-нибудь приобрести пикап, то лучше всего проконсультироваться в этом вопросе со своим механиком и узнать его мнение относительно лучших моделей. Поэтому издание GOBankingRates пообщалось с механиком и экспертом по грузовым автомобилям, который назвал три пикапа, которые бы он никогда не купил и почему они этого не стоят.

Ford F-150 (2018)

"F-150 2018 года может быть худшим на вид грузовиком Ford в списке [и], к сожалению, он также является наиболее плохо функциональной машиной", - отметил генеральный директор Truck1 Томаш Мазуркевич.

По его словам, эту машину преследуют проблемы с трансмиссией.

Видео дня

"[Это] не только влияет на расслабленность и безопасность водителя, но если проблему не решить, она может стать дорогим делом. Существуют различные отчеты, утверждающие о [...] преждевременных остановках и неисправностях двигателей. Кажется, что больше всего от этого страдают модели с экобустом. Нельзя отрицать, что F-150 выглядит хорошо. К сожалению, версия 2018 года имеет слишком много проблем, будь то поломка трансмиссии или переключение передач. Никто не любит идти на компромиссы, особенно когда речь идет о таких покупках", - объяснил эксперт.

Chevrolet Silverado 1500 (2019)

Мазуркевич отметил, что эта машина имеет достаточно привлекательный вид, однако в ней есть один важный недостаток, а именно динамическая система управления расходом топлива.

"Хотя система якобы была разработана для повышения эффективности путем использования широкого спектра видов топлива, многие люди, которые владеют автомобилями, оснащенными этой системой, утверждают, что они имели ужасный опыт с осечками и отказами подъемника", - добавил генеральный директор Truck1.

По его словам, замена лифта вместе с ремонтом будет стоить немаленькую сумму.

"Если вы любите ценить свою покупку, то многочисленные жалобы на качество интерьера, а также технические сбои делают эту модель чрезвычайно сложной для продажи", - отметил специалист.

Nissan Titan (2020)

Мазуркевич подчеркнул, что эта машина не получила столько же одобрений за надежность, как некоторые из его конкурентов, несмотря на то, что его цена была ниже, чем у них.

"Были проблемы с переключением передач из-за девятиступенчатой автоматической коробки передач, которая была очень непоследовательной, и это делало опыт вождения довольно ужасным. Кроме того, он не имеет достаточной тягово-сцепной способности и грузоподъемности по сравнению с конкурентами в своем сегменте, а потому не является хорошим вариантом для тех, кто ищет настоящую рабочую лошадку", - отметил эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее механики назвали шесть марок автомобилей, которые являются не надежными в использовании и объяснили почему. В них вошли такие марки, как Ford, GMC, Volvo, Mercedes-Benz, Rivian и Land Rover.

Также было названо семь внедорожников, которые лучше не покупать в ноябре этого года. В частности эксперты посоветовали избегать их, особенно пенсионерам.

Вас также могут заинтересовать новости: