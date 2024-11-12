Отмечается, что эти авто могут требовать слишком много денег на свое содержание.

Водители всех возрастов хотят иметь доступный, надежный и комфортный автомобиль. Внедорожники могут оказаться не самым подходящим вариантом из-за высоких расходов, неэффективного расхода топлива или недостаточной надежности.

Эксперты издания GoBankingRate назвали семь внедорожников, которых стоит избегать, в частности, пенсионерам.

Chevrolet Suburban

Suburban не имеет себе равных по соотношению пространства и цены. Хотя базовая цена в 60 тысяч долларов, а это почти 2,5 миллиона грвень, разумна для полноразмерного внедорожника, но не многим нужны 355 лошадиных сил, 145 кубических футов грузового пространства, 225,7 дюймов длины авто или опциональные сиденья для девяти человек.

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Volkswagen Taos

Цена - это, пожалуй, единственное достоинство Taos. Она стартует от 23 995 долларов, а это менее 1 миллиона гривень. Заняв последнее место среди 11 субкомпактных внедорожников, Consumer Reports также назвал Taos вторым наименее надежным автомобилем 2024 года. По данным сайта, наиболее распространенными неисправностями для Taos являются тормоза, трансмиссия, двигатель, электросистема и шумы, протечки.

Jeep Grand Wagoneer L

Grand Wagoneer L превосходит по некоторым параметрам, как посадка пассажиров, грузовое пространство, тяговое усилие и проходимость, но разочаровывает по другим - комфорт, технологичность и соотношение цены и качества. При цене от 91 945 до 114 190 долларов за модель 2024 года Grand Wagoneer L слишком большой, слишком дорогой и слишком ненадежный.

Ford Explorer

В обзоре Explorer 2024 года Car and Driver отметил, что в 2025 году будет обновление, но модель 2024 года отстает от многих своих конкурентов по изысканности и комфорту третьего ряда сидений.

Land Rover Discovery

Известный своей универсальностью, просторностью, проходимостью и роскошной отделкой, Land Rover в последнее время демонстрирует неудовлетворительные результаты. Consumer Reports оценивает Discovery 2024 года в 52 балла из 100. Автомобиль получил 30 баллов из 100 по прогнозируемой надежности и занял последнее место из 12 среди роскошных среднеразмерных трехрядных внедорожников.

Nissan Armada

Более крупный, мощный и обладающий большей грузоподъемностью, чем Nissan Pathfinder, Armada также является настоящим монстром, пожирающим топливо. Согласно оценкам с сайта Министерства энергетики США, Armada расходует за год в среднем топлива на сумму более 4 тысяч долларов.

Lincoln Navigator

Navigator - это роскошный, просторный автомобиль, в котором могут разместиться до восьми человек. Приводимый в движение 440-сильным турбированным V6, этот огромный внедорожник обладает огромным ускорением, которое может оказаться слишком мощным. Consumer Reports подверг сомнению безопасность Navigator и поставил ему низкие оценки в тестах на торможение и аварийную управляемость.

Новости авторынка

Эксперты назвали наиболее популярный автомобиль на мировом рынке. Им оказалась Toyota Corolla. Сразу за ней идет электромобиль Tesla Model Y, а третью позицию заняла другая модель от японского автопроизводителя - Toyota RAV4.

Также специалисты назвали 9 моделей, которые не следует покупать пенсионерам. По их мнению, людям, которые нуждаются в дешевом надежном авто, лучше избегать Nissan Altima, Chevrolet Cruze и Land Rover Range Rover.

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