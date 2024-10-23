В список попали, в частности, Ford Maverick, Toyota Tacoma и Nissan Frontier.

Сегодня рынок предлагает десятки пикапов и сузить список может быть довольно непросто. На помощь пришли специалисты GOBankingRates, которые назвали пятерку доступных моделей, на которые стоит обратить внимание.

Ford Maverick

Ford Maverick предлагает различные варианты двигателей и вообще комплектаций, что обеспечивает широкий выбор возможностей по доступной цене. Авто является довольно компактным, что делает его отличным выбором для городских путешествий. При этом Maverick сохраняет широкие возможности по перевозке грузов.

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Toyota Tacoma

Этот автомобиль идеально подходит для заядлых туристов, которые в любую минуту могут отправиться в поход. По словам экспертов, вы можете быть уверены, что Toyota Tacoma справится с любой местностью и при этом позволит сэкономить деньги.

Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado обеспечивает сочетание буксировочной способности и возможностей передвижения по бездорожью. Автомобиль имеет мощный двигатель, который позволяет без проблем осуществлять буксировку прицепов, лодок и кемперов. При этом он не такой большой, как некоторые другие пикапы.

Nissan Frontier

По словам экспертов, этот пикап обеспечивает комфорт по доступной цене. Он идеально подходит для тех, кто хочет получить характеристики грузовика без ущерба для своей безопасности. Последняя достигается, в частности, благодаря системе автономного экстренного торможения.

GMC Canyon

Этот пикап называют отличным вариантом для молодых водителей. Автомобиль может похвастаться двигателем мощностью до 310 лошадиных сил, он хорошо справляется с бездорожьем. Еще одним преимуществом GMC Canyon является доступная цена.

Рынок пикапов - что известно

Ранее УНИАН писал, что за первое полугодие этого года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа. Это практически втрое больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Также напомним, что в августе был представлен ТОП-10 самых надежных пикапов в мире. Среди лидеров оказалась, в частности, упомянутая выше Toyota Tacoma.

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