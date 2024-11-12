Автомобили от этих производителей могут доставить множество проблем своим владельцам.

Надежность является одним из самых важных факторов для многих водителей при выборе автомобиля. Тем не менее далеко не все автопроизводители уделяют этому должное внимание при разработке своих моделей.

Опытные механики назвали 6 самых ненадежных марок автомобилей, пишет GOBankingRates.

Ford

"К автомобилям Ford, особенно к пикапам, следует относиться с осторожностью из-за их проблем с надежностью", - заявил автомобильный инженер и национальный менеджер по продажам в TechniJet Крейг Трайб.

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Слова эксперта подтверждает и исследование JD Power, проведенное в 2024 году. Оно показало, что в среднем у Ford приходится около 239 поломок на 100 автомобилей.

Трайб отметил, что за 10 лет обслуживание автомобиля Ford в среднем обходится в 9860 долларов. Помимо этого некоторые модели автопроизводителя имеют большой расход топлива. Например, пикап Ford F-150 в среднем расходует около 13 литров бензина в смешанном цикле, подчеркнули в издании.

GMC

Еще одним американским автопроизводителем с плохой репутацией оказался GMC. Автомобильный инженер и генеральный директор ACCURL Кэмерон Ли предупредил, что у автомобилей этого бренда есть проблемы с надежностью.

"Расходы на ремонт автомобилей GMC могут быть значительными, особенно если речь идет о проблемах с трансмиссией или подвеской", - объяснил эксперт.

В вышеупомянутом исследовании JD Power GMC разместился на 18 месте в рейтинге надежности среди автопроизводителей. Эта марка уступила RAM, Genesis и Nissan.

Volvo

Volvo ассоциируются у многих автолюбитлей с безопасностью. Тем не менее автомобили шведского производителя могут огорчить своей надежностью.

Крейг Трайб советует не покупать автомобили Volvo, особенно полностью электрические модели. По его словам, эти авто часто выходят из строя.

В исследовании JD Power сказано, что в среднем на 100 автомобилей Volvo приходится около 245 поломок. В CarEdge также обнаружили то, что владельцы этих авто в среднем тратят около 13 513 долларов на техническое обслуживание за первые 10 лет эксплуатации.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz стал еще одним автопроизводителем, чьи модели за последние годы стали ненадежнее. Особенно огорчает тот факт, что автомобили этого бренда стоят довольно дорого. В издании подчеркнули, что некоторые модели немецкой марки продаются в США по цене свыше 110 000 долларов.

"Эти автомобили когда-то были образцом надежности и инженерии, но надежность Mercedes-Benz ухудшилась", - рассказал Крейг Трайб.

В JD Power выяснили, что на 100 автомобилей бренда приходится около 218 поломок. По подсчетам CarEdge, владельцы этих авто в среднем тратят около 15 986 долларов на техническое обслуживание за первые 10 лет эксплуатации.

Rivian

Кэмерон Ли признался, что ему доводилось часто сталкиваться с ремонтом электромобилей Rivian. Он отметил, что у этих автомобилей есть множество плюсов, но надежность явно к ним не относится.

"По моему профессиональному мнению как механика, Rivian - это бренд, которого покупатели, возможно, захотят избежать. Несмотря на инновационный дизайн и впечатляющую производительность, автомобили Rivian страдают от проблем с надежностью", - поделился эксперт.

Также Ли подчеркнул, что владельцы Rivian страдают от того, что для электромобилей часто не хватает деталей и квалифицированных техников для их обслуживания.

Land Rover

Land Rover давно стал известен как производитель ненадежных автомобилей. Помимо этого модели бренда довольно дорогие и имеют высокую стоимость обслуживания.

"Бренд критиковали за частые отказы электросистемы и проблемы с пневматической подвеской. Ремонт Land Rover может быть чрезвычайно дорогим, а стоимость обслуживания этих автомобилей непомерно высока", - сказал Кэмерон Ли.

В CarEdge сообщили, что владельцы Land Rover в среднем тратят около 17 434 долларов на техническое обслуживание за первые 10 лет эксплуатации.

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