Не стоит избегать орехов во время похудения, советуют специалисты.

Орехи имеют много калорий и жиров, однако не стоит их избегать во время похудения. Исследования показали, что люди, которые добавляют орехи в свой рацион, испытывают значительные преимущества для здоровья метаболизма, пишет EatingWell.

"Орехи - отличная еда для похудения, потому что они содержат полезные жиры, которые повышают сытость, а также белок и клетчатку, которые помогают вам оставаться сытыми. Орехи богаты питательными веществами и содержат большое количество калорий на порцию, но это не повод избегать их. Помните о порциях и старайтесь съедать одну-две порции в день", - отметила зарегистрированный диетолог Бьянка Тамбурелло.

Известно, что все орехи являются полезными, однако когда речь идет о похудении, то стоит сосредоточиться на миндале, который поможет вам в этом.

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Если в этот период вы ищете питательный перекус для улучшения здоровья, то стоит обратить внимание на миндаль, ведь он содержит питательные вещества.

"Клетчатка является важным питательным веществом в большинстве диет, особенно если учесть, что среднестатистический американец съедает лишь половину рекомендуемой суточной нормы. Если вы пытаетесь похудеть, клетчатка может быть важной, поскольку она помогает вам дольше оставаться сытыми и довольными", - отметила зарегистрированный диетолог Саманта МакКлеод.

Также миндаль содержит много противовоспалительных растительных соединений, благодаря которым есть поддержка во время процесса похудения. МакКлеод добавила, что клетчатка, содержащаяся в орехах, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что также способствует уменьшению воспаления.

Кроме того, Тамбурелло рассказала, что миндаль имеет много белка, благодаря чему вы будете чувствовать себя сытыми.

"Пища с высоким содержанием белка замедляет пищеварение, сохраняя чувство сытости. Кроме того, белок является ключевым фактором для поддержания мышечной массы. Мышечная масса - это метаболически активная ткань, которая помогает увеличить основной обмен веществ (ООТ) - количество калорий, необходимых организму для выполнения основных функций. Более высокая скорость метаболизма приводит к сжиганию большего количества калорий", - отмечается в материале, ссылаясь на исследование.

Также во время похудения эксперты советуют употреблять кешью, грецкие орехи и фисташки.

"В целом орехи содержат много жиров и могут быть калорийными, но это не значит, что вы должны исключить их из своего рациона, если вы пытаетесь похудеть! И как мы видим, польза для здоровья выходит за рамки похудения и влияет на общее состояние здоровья", - заверила МакКлеод.

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